Kocaeli boccecilerin saha ayağına gidiyor İnşaatçı şampiyonlara Kocaeli Büyükşehir’den anlamlı ödül

– Türkiye Petank Altın Nokta Yarışması’nda şampiyonluk ve derecelere ambargo koyan Kocaelili boccecilere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi saha sözü verdi.

Bocce sporcunda Kocaeli’nin yüzünü güldüren inşaatçı gençler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi oldu. Hereke Anadolu Lisesi’nde okuyan ve ilçe, il, bölge, Türkiye dereceleriyle imkan olmamasına rağmen başarılı olunabildiğini gösteren gençlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri destek sözü verdi.

En son 30 Ağustos’ta yapılan Altın Nokta Zafer Şampiyonası’nda Türkiye birincisi, üçüncüsü ve altıncısı çıkaran gençler ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Barış Çoban’ı ziyaret etti. Gençlere spor şube müdürlüğü idari işler amiri Mustafa Salman da eşlik etti. Sporcular, Çoban’dan büyükşehir belediyesinin spor politikasını, spora dair yatırımlarını, sporcu ve kulüplere bakış açısını ve desteklerini, kulüpleşmenin önemini öğrendi.



Gençlerin hedefinde milli takım var

Kendisi de beden eğitimi öğretmeni olan şube müdürü Barış Çoban ayrıca zorlukların engel değil fırsat olduğunu, bunu da gençlerin başarılarıyla kanıtladıklarını belirtti, elinden gelen her türlü destekle gençlerin yanlarında olacağını vurguladı. Genç sporcular ise bocceyi neden sevdiklerini ve bocce antrenmanı yapabilmek için çektikleri sıkıntıları paylaştı, hedeflerinin milli takımda ülkemizi temsil etmek olduğunun altını çizerek destek istedi.



“İmkan tanınsa çok daha başarılı olursunuz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım da başarılı sporcuları konuk etti. Gençliğe ve spora verilen önemi aktaran Yıldırım sporcuların yaşadığı sorunu çok iyi bildiğini, imkan tanındığında çok daha başarılı işlere imza atacaklarına inandığını ve bunun için gerekeni yapacaklarını, bu süreçte kulüpleşerek tüzel kişiliğe bürünmelerinin destek verilmesinde kolaylık sağlayacağını belirtti.



Kocaeli Bocce Kulübü kurulacak

İhtiyaçları dinleyen daire başkanı Semsettin Yıldırım hemen harekete geçerek sporcuların oturduğu Yukarı Hereke bölgesinde yapımı süren Gençlik Merkezi ile ilgili şube müdürlerinden Fatih Dizdar’ı aradı ve gençlik merkezinin bahçesine bocce sahası yapılmasıyla ilgili talimat verdi. Gençlere şampiyonluk hediyesi veren Yıldırım yeni başarıların sözünü aldı. Genç sporcular ile beden eğitimi ve spor öğretmenleri Emrah Demirci ise destek ve ilgileri için kendilerine teşekkür edip Kocaeli Bocce Kulübü kurulumu için çalışmaların başladığını belirtti.

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