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Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü

DHA

Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü


Dinçer AKBİR-Büşra KAYA/DARICA(Kocaeli), (DHA) -BAHÇEŞEHİR Koleji Kocaeli Darıca Kampüsü´nde, Euroleague ve SEY Vakfı ortaklığı ile düzenlenen proje kapsamında 10 Suriyeli çocuk, 10 haftada basketbol oynamayı öğrendi. Kursun son gününde çocuklara uzaktan derslerini takip edebilmeleri için tablet hediye edildi.Euroleague One Team sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü´nde 10 Suriyeli çocuk, 10 haftada basketbol öğrendi. SEY Vakfı´nın da (Semra & Enver Yücel VakfI) desteğiyle hayata geçen proje kapsamında, daha önce ellerine hiç basketbol topu almamış olan Suriyeli çocuklar, basketbol ile tanıştı. Antrenmaları süresince uzaktan eğitimlerini de aksatmadan sürdüren minik sporculara, kursun son gününde eğitimlerini aksatmamaları için tablet hediye edildi.Basketbol eğitiminin sona ermesinin ardından minik sporculara tabletlerini hediye eden SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, "Bu projede Euroleague´in One Team sosyal sorumluluk projesi ile SEY Vakfı bir araya geldi. Biz mülteci çocuklarımızla beraber 10 haftalık bir program yapmak istedik. 10 haftada, 10 öğrencimiz buraya gelerek basketbolu öğrendiler ve uzaktan eğitimlerini aldılar. Bugün bu projenin son günü. Uzaktan eğitimlerine erişebilmeleri için tabletlerini hediye edeceğiz ve projeyi burada bitireceğiz. Bir çocuktan bir umut yaratmak bizim için çok kıymetli. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, o çocuğun ailesine dokunabilmek bizim için çok kıymetli. O yüzden bundan sonraki faaliyetlerimizde de ne kadar çok çocuğa dokunabilirsek, o kadar mutlu olacağız" dedi.Çocukların ilgisinin kendilerini de motive ettiğini söyleyen antrenör Güray Güven, "İlk başladıklarında çok zor şartlarda buraya geldiler. Savaştan çıkarak geldikleri için çok büyük handikapları vardı. Daha önce hiç basketbol toplarını ellerine almamışlardı. Önce temel, bireysel çalışmalarını yaptık. Daha sonra takım antrenmanlarını burada devam ettirdik. Çalışmalarımız yaklaşık 3 ay sürdü. Her biri, hiçbir antrenman kaçırmadılar. Bizi de çok mutlu ettiler, çok motive ettiler bu sebeple. Umarım hayatlarında, bizim projemizin adıyla beraber, basketbol onlar için ikinci bir umut olur" şeklinde konuştu.Doktor olan babasını savaşta kaybettikten sonra ailesiyle birlikte Kocaeli´nin Darıca ilçesine yerleşen 11 yaşındaki Suriyeli Teymullah Ali Elkıreyt, "Buradaki eğitim çok iyiydi, çok eğlendim. Buradaki ağabeyler çok mutlu etti, hocalar çok mutlu etti bizi. Onlara çok teşekkür ederim. Basketbol oynadık. Online derslere girdik. Çok hediyeler dağıttılar. Çok mutlu ettiler bizi. Hayvanat bahçesine götürdüler. İtfaiye merkezine götürdüler. Bizi çok mutlu ettiler. Ben Suriye´den geldim. Buraya geldiğimde 5 yaşındaydım. 6 yıldır buradayım. Ben 2 yaşındayken babam rahmetli oldu. Benim babam doktordu, genel cerrahtı. Çalıştığı hastaneye bomba düşünce şehit oldu. Şimdi ablam ve annemle yaşıyoruz. Kardeşlerim de var" ifadelerini kullandı.İleride basketbolu bırakmayı hiç düşünmediğini söyleyen 13 yaşındaki Muhammet Eskif, "Suriye´deki savaştan kaçarak buraya geldik. Orada dayanamıyorduk. Çünkü yaşam yoktu. Buraya geldikten sonra okula başladım. Türkçe öğrendim. Hem Türk, hem de Suriyeli arkadaşlarım var. Suriye´de basketbol oynamak istiyordum. Ama oynayamıyordum. Çünkü savaş olduğu için orada basket oynayacak yer yoktu. Burada Bahçeşehir Koleji´ne bize bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum. 10 haftada efsane bir basketbol eğitimi aldık. Mesela topu potaya atamıyordum. Ama artık atabiliyorum. Burada hareketler öğrendik. Topun nasıl tutulacağını öğrendik. Hayatım boyunca basketbola devam etmek istiyorum. Bu kursun kapanmasını istemiyorum" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Kocaeli / Merkez DHA
2020-12-10 13:12:14

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