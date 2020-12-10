Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok

DHA

Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok


Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, sosyal medyadan bazı kişilerin koronavirüs aşısıyla ilgili karşıt söylemler paylaştığını belirterek, "Aşı ile kızamık, çiçek hastalığı gibi birçok hastalığın üstesinden geldik. Aşı karşıtlığının bir anlamı yok" dedi.
Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, yakın dönemde Türkiye genelinde uygulanması planlanan koronavirüs aşısı ile ilgili sosyal medya üzerinde karşıt görüşler bulunduğunu belirterek, geçmişte birçok hastalığın aşı sayesinde yenildiğini söyledi. Aşı yaptırmanın koronavirüsle mücadelede en önemli silah olduğunu belirten Cantürk, "Günümüzde pek çok hastalığın kökü aşılarla kazındı, aşı olmasaydı örneğin çiçek hastalığının kökü kazınamazdı. Şu anda da koronavirüs ile mücadele ediyoruz.  Koronavirüsten kurtulabilmemiz için en önemli silahımız aşı olacaktır. Aşıyla birlikte toplumun büyük bir kısmında antikor gelişecek ve bu gelişen antikorlarla beraber bağışıklık sağlanmış olacak. Aşı ile ilgili özellikle sosyal medyada bir bilgi kirliliğinin olduğunu görüyoruz. Aşı yapalım mı yoksa yapmayalım mı; bir sürü soru işareti var. Tabi aşı olmak herkesin kendi özgürlüğü ama bakıldığı zaman bu özgürlüğün çok fazla suistimal edildiğini ve konuşmalarda çok fazla ilgisiz kişilerin beyanlarından yola çıkıldığını görüyoruz" dedi.
`BEN VE AİLEM GÖNÜLLÜ AŞI YAPTIRDIK´
Aşı olma konusunda yetkin olmayan kişilerden görüş alınmaması gerektiğini belirten Zafer Cantürk, şöyle konuştu:
"Ben Çin aşısı çalışmasına katıldım, aşı oldum. Ailecek de olduk, diğer çalışma arkadaşlarımız da oldu, çevremizdeki insanların çoğu aşı oldu. Aşı olmak zararlı mı diye soruyorlar çok sık bir şekilde. Dışarıdan insan vücuduna yapılan her maddenin zararlı etkisinin olduğundan şüphelenmek doğal bir şey. Ama bugüne kadar aşıların toplum sağlığını olumlu yönde etkilediğini gördük. Aşı ile kızamık, çiçek hastalığı gibi birçok hastalığın üstesinden geldik. Koronavirüste de aşı olmak çok önemli. Aşı karşıtlığının bir anlamı yok. Dünya genelinde de bir aşı karşıtlığı olduğunu görüyoruz."
`ÇEVRESİNDEKİLERİ DE RİSKE EDECEKLER´
Aşı karşıtlığının insanları riske etmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cantürk, "Aşı karşıtlığının getirdiği bir sürü olumsuzluk var. Bu hastalığa yakalanan bazı insanlar asemptomatik bir şekilde yani hiçbir belirti olmadan geçiriyor ama hastaların bir kısmı da hayatını kaybediyor. Kimin hangi gruba gireceğini bilemiyoruz dolayısıyla insanlar kendilerini riske etmek istiyorlarsa aşı olmayacaklar ama sadece kendilerini riske etmekle kalmayacaklar, çevrelerindeki insanları da riske ederek bunun vebalini üstlenecekler. Dolayısıyla aşı meselesi ihmal edilecek bir mesele değil, aşı olmayı herkese önerebilirim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2020-12-10 13:38:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı ...
Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü
YEREL HABERLER Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü
Denizin ortasında arızalanan teknede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizin ortasında arızalanan teknede mahsur kalan 4 ...
Esnaf destek paketinin detayları netleşti
YEREL HABERLER Esnaf destek paketinin detayları netleşti
Büyükakın, Kandıra’daki 52 milyon TL’lik iki yatırımı inceledi
YEREL HABERLER Büyükakın, Kandıra’daki 52 milyon TL’lik iki ...
Kartepe Belediyesi’nden borç yapılandırma hatırlatması
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi’nden borç yapılandırma ...
Kadın ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete karşı farkındalık oluşturulacak
YEREL HABERLER Kadın ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete karşı ...
İzmit'te 2 caddeye kişi sınırlaması getirildi
YEREL HABERLER İzmit'te 2 caddeye kişi sınırlaması getirildi
En merak edilen sorunun cevabı bu haberde Korona virüslü hastalardan geri kalan tıbbi atıklar nasıl bertaraf ediliyor
YEREL HABERLER En merak edilen sorunun cevabı bu haberde Korona ...
Kartepe'de asfalt yama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kartepe'de asfalt yama çalışmaları devam ediyor
Derbent yolları daha konforlu hale getiriliyor
YEREL HABERLER Derbent yolları daha konforlu hale getiriliyor
Kocaeli boccecilerin saha ayağına gidiyor İnşaatçı şampiyonlara Kocaeli Büyükşehir’den anlamlı ödül
YEREL HABERLER Kocaeli boccecilerin saha ayağına gidiyor İnşaatçı ...
Savaşın çocukları basketbolla güldü Minik basketbolcuların hikayeleri yürek burktu
YEREL HABERLER Savaşın çocukları basketbolla güldü Minik ...
7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi İçinde kaldığı bilinmezi 7 ay sonra çözerek tosunu sahibini buldu Bakım masraflarını alarak tosunu sahibine teslim etti
YEREL HABERLER 7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine ...
Tamir etmek istediği motor evini küle döndürdü Motordan sıçrayan kıvılcım yakıt kabını tutuşturunca yangın çıktı Alevlerin kullanılamaz hale getirdiği evinden yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Tamir etmek istediği motor evini küle ...
Kocaeli’de merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama getirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama ...
İş kazasında elini kaybeden müzisyen, tek eliyle klarnet çalıyor
YEREL HABERLER İş kazasında elini kaybeden müzisyen, tek eliyle ...
Takla atan otomobil tıra çarptı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil tıra çarptı, sürücü kazayı yara ...
Koşarak karşıya geçmek isterken canından oluyordu Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
YEREL HABERLER Koşarak karşıya geçmek isterken canından ...
Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor
YEREL HABERLER Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor
Yaşlı adama saldıran eczane teknisyeni hakkında Eczacılar Odası'ndan soruşturma
YEREL HABERLER Yaşlı adama saldıran eczane teknisyeni hakkında ...
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Beyin yakan bilgi karmaşası sebebiyle kendisine ait olmayan hayvanı 7 aydır besliyor İçinden çıkamadığı durumu bu sözlerle anlattı: “Yani bu hayvan onun ama o hayvan bunun değil”
YEREL HABERLER Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken ...
Temizlik görevlilerinin yaprak mesaisi
YEREL HABERLER Temizlik görevlilerinin yaprak mesaisi
Zarar gören mazgallar değiştiriliyor
YEREL HABERLER Zarar gören mazgallar değiştiriliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X