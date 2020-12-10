“Mutfağımda Sıfır Atık” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Mutfağımda Sıfır Atık” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İHA

“Mutfağımda Sıfır Atık” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin düzenlediği “Mutfağımda Sıfır Atık” yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.
Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği“ Mutfağımda Sıfır Atık” yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapmasında Çayırova’da vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe genelinde düzenlenen “ Mutfağımda Sıfır Atık” yarışmasının sonuçları jüri tarafından belirlendi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ödüle layık görülen yarışmacıları makamında kabul etti.
Yarışmada başarılı olanları tebrik eden Çiftçi, 1. olan Sultan Tazegül’e 2 bin TL, 2. Selma Üstün’e bin 500 TL, 3. Halime Güldüren’e bin TL’lik temsili çek, mansiyona layık görülen İknur Eren’e tencere seti, Jüri Özel ödülüne layık görülen Yeşim Oruç’a ise çatal bıçak takımı hediye etti. Sıfır atık konusuna dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek için farklı bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye binasına sıfır atık belgesi aldıklarını, birinci sınıfı atık getirme merkezini hizmete açıklarını belirterek, ilçemiz içinde sıfır atık belgesi almak için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Belediyesi'nden yapılandırma fırsatı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi'nden yapılandırma fırsatı
Altınkemer-Ereğli sahili yeni yaz sezonuna hazır olacak
YEREL HABERLER Altınkemer-Ereğli sahili yeni yaz sezonuna hazır ...
Kartepeli şef, iki birincilik birden kazandı
YEREL HABERLER Kartepeli şef, iki birincilik birden kazandı
TEM’de hafif ticari araç alev alev yandı
YEREL HABERLER TEM’de hafif ticari araç alev alev yandı
Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı ...
Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok
YEREL HABERLER Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir ...
Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü
YEREL HABERLER Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü
Denizin ortasında arızalanan teknede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizin ortasında arızalanan teknede mahsur kalan 4 ...
Esnaf destek paketinin detayları netleşti
YEREL HABERLER Esnaf destek paketinin detayları netleşti
Büyükakın, Kandıra’daki 52 milyon TL’lik iki yatırımı inceledi
YEREL HABERLER Büyükakın, Kandıra’daki 52 milyon TL’lik iki ...
Kartepe Belediyesi’nden borç yapılandırma hatırlatması
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi’nden borç yapılandırma ...
Kadın ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete karşı farkındalık oluşturulacak
YEREL HABERLER Kadın ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete karşı ...
İzmit'te 2 caddeye kişi sınırlaması getirildi
YEREL HABERLER İzmit'te 2 caddeye kişi sınırlaması getirildi
En merak edilen sorunun cevabı bu haberde Korona virüslü hastalardan geri kalan tıbbi atıklar nasıl bertaraf ediliyor
YEREL HABERLER En merak edilen sorunun cevabı bu haberde Korona ...
Kartepe'de asfalt yama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kartepe'de asfalt yama çalışmaları devam ediyor
Derbent yolları daha konforlu hale getiriliyor
YEREL HABERLER Derbent yolları daha konforlu hale getiriliyor
Kocaeli boccecilerin saha ayağına gidiyor İnşaatçı şampiyonlara Kocaeli Büyükşehir’den anlamlı ödül
YEREL HABERLER Kocaeli boccecilerin saha ayağına gidiyor İnşaatçı ...
Savaşın çocukları basketbolla güldü Minik basketbolcuların hikayeleri yürek burktu
YEREL HABERLER Savaşın çocukları basketbolla güldü Minik ...
7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi İçinde kaldığı bilinmezi 7 ay sonra çözerek tosunu sahibini buldu Bakım masraflarını alarak tosunu sahibine teslim etti
YEREL HABERLER 7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine ...
Tamir etmek istediği motor evini küle döndürdü Motordan sıçrayan kıvılcım yakıt kabını tutuşturunca yangın çıktı Alevlerin kullanılamaz hale getirdiği evinden yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Tamir etmek istediği motor evini küle ...
Kocaeli’de merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama getirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama ...
İş kazasında elini kaybeden müzisyen, tek eliyle klarnet çalıyor
YEREL HABERLER İş kazasında elini kaybeden müzisyen, tek eliyle ...
Takla atan otomobil tıra çarptı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil tıra çarptı, sürücü kazayı yara ...
Koşarak karşıya geçmek isterken canından oluyordu Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
YEREL HABERLER Koşarak karşıya geçmek isterken canından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X