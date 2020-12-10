Şirketin borcunu ödemesi için sevgilisine verdiği kart yüzünden davalık oldu Karttan çektiği parayı iade etmesine rağmen yargılanmaktan kurtulamadı

Kocaeli’de özel bir şirketin hesabından patronların imzasını taklit ederek para çektiği ve şirketin kredi kartını erkek arkadaşına verdiği iddia edilen çalışan davalık oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de özel bir şirketin eski çalışanı olan Dilek G., iddiaya göre şirketin ortaklarından Durmuş K.’nin imzasını taklit ederek şirketin kredi kartından para çekti. Dilek G., aynı zamanda şirketin kredi kartını ve şifresini sevgilisine vererek şirketin borcunu ödettirdi. Kredi kartından fazla işlem yapıldığını tespit eden şirketin ortakları Durmuş K. ve Muharrem E., Dilek G.'den şikayetçi oldu. "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik" suçundan Dilek G. hakkındaki davanın görülmesine Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkemede tanık Muharrem E. ve sanık Dilek G. hazır bulundu.



“Sevgilime şirketin borcunu ödemesi için kartı verdim”

Davada savunma yapan Dilek G., “2 yıl bu iş yerinde çalıştım. Öncesinde de imzayı taklit ederek parayı çekiyordum. Bundan onların haberi vardı. Onların izni ve söylemi üzerine ödeme belgelerini onların yerine imzalayıp para çekmişliğim olmuştur. Çektiğim bin 750 TL’yi Muharrem E.’ye teslim ettim. O dönemde benden şikayetçi olmadılar, ben işi bıraktıktan sonra şikayetçi oldular. Madem ben parayı aldım neden o zaman şikayetçi olmadılar. Erkek arkadaşımın marketi vardı. Muharrem E., oradan alışveriş yapmamı istemiyordu. Şirkete ait alıverişi oradan yaptığım için borcumuz vardı. Ben de şirketin borcunu kapatması için sevgilime kredi kartını ve şifresini verdim. Olay bundan ibarettir. Ben olay sonrası bin 750 TL’yi Muharrem E.'ye verdim” dedi.



“Bizim imzamızı taklit ederek para çekti”

Daha sonra söz alan Muharrem E. ise, “Sanık Dilek G. bizim iş yerimizde çalışıyordu. Ortağım olan Durmuş K.’nin imzasını taklit ederek para çektiğini tespit ettik. Aynı zamanda iş yerinin kredi kartları kendisinde duruyordu. Bir seferinde bizden habersiz karttan para çektiğini fark ettik. Biz kendisine söylediğimizde haberi olmadığını söyledi. Biz bu olayı araştırdığımızda kartı sevgilisine verdiğini tespit ettik. Biz de bu durum üzerine Dilek G.’yi işten çıkarttık. İşten çıkardığımızdan iki gün sonra karttan çektiği bin 750 TL’yi gelip bana verdi. Ama ben bu tür davranışından dolayı kendisinden şikayetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik" suçundan Dilek G.’nin tutuksuz yargılanmasının devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

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