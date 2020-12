HES Kodu olmayan pazarcılar satış yapamayacak 7 pazarda satış yapan 950 pazarcının HES Kodları her gün denetleniyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 7 pazarda satış yapan toplam 950 pazarcı esnafı HES kodu uygulamasıyla her gün takip ediliyor. İlçedeki pazar yerlerinde HES kodu olmayan esnafların satış yapmasına izin veriliyor.



Korona virüs vaka sayılarının artış gösterdiği Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, virüsün yayılım hızını düşürebilmek için önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde 7 pazarda satış yapan toplam 950 pazarcı esnafı, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerle her gün takip ediliyor. Gün başında ekipler tarafından esnaflara HES Kodu sorgulaması yapılıyor. HES Kodu olmayan esnafların pazarda satış yapmasına izin verilmezken, yapılan takip sonucunda pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen esnaflara cezai işlem uygulanıyor. Pazarın içinde zabıta ve polis ekipleri maske, mesafe gibi denetimlerini de sürdürürken, Pazar girişlerinde ise vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Bu kapsamda semt pazarında yapılan denetimlere Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. İlçe protokolü denetimlerde pazar esnafıyla sohbet ederek, onlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.



“Pazarlarla ilgili tedbirler ilçemizde tam anlamıyla uygulanıyor”

Darıca Belediyesinin HES Kodu uygulamasıyla pazarların vatandaşlar için daha güvenli hale geldiğini belirten Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “Burada özellikle pazarcı esnafımızla ilgili HES Kodu sorgulaması sonucu pozitif ve temaslı olduğu tespit edilen pazarcılarımız pazara kesinlikle alınmayacak. Dolayısıyla bu noktada özellikle virüsün yayılma hızını düşürecek en önemli tedbirlerden biri olarak biz bunu değerlendiriyoruz. HES kodu uygulamasıyla birlikte, giriş kısmında dezenfektan, maske kullanımı, eldiven kullanımı, özellikle gıda maddesiyle sebzeyle ve meyveyle teması kesebilecek olan eldiven kullanımı, sigara kullanımı, yüksek sesle bağırma, çünkü bunlar virüsün yayılma hızını arttıran unsurlar. Dolayısıyla bunlara ilçemizde tam anlamıyla uyulduğunu görmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Bu noktada pazarcı esnafımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte kurallara uyarak virüsle mücadeleyi başarıya erdirebiliriz. Bu noktada bütün vatandaşlarımızın bilinçli davranması gerekiyor ve bu süreçte bizlere destek vermesi gerekiyor. Çünkü toplumun yüzde 10’u bile kurallara uymasa biz virüsün yayılım hızını kontrol edemeyiz” dedi.



“Uygulamamız Darıca genelinde bulunan 7 pazarın tamamında yapılıyor”

Her zaman yapılan denetimlerden farklı bir uygulamayı yürürlüğe koymanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, “Covid19 ile mücadele konusunda hep birlikte seferberlik ilan etmemiz lazım. Tek başına ne hastane, ne kaymakamlık ne de bizim mücadele edeceğimiz bir alan değil. Komplike çalışma yapılması gerekiyor. Bunun içerisine pazarcı esnafı da dahil olmak üzere, bizim hayata dair, insana dair yaptığımız işlerde bulaş riskini azaltacağımız işlerin içinde olmamız lazım. Bu uygulamamız HES Kodu uygulaması. Tablet bilgisayarlara yüklediğimiz sistem İlçe Sağlık Müdürlüğü ile entegre çalışan bir sistem. Şu anda 7 tane pazarımızda çalışan 950 pazarcı esnafımızın kayıtlı olduğu bir sistem. Gün boyunca bunlar sorgulanıyor. Pazarın başladığı an itibariyle HES Kodu sorgulamasıyla vatandaşın riskli mi, risksiz mi olduğu bu şekilde tespit ediliyor. Böyle bir şeyi tespit ettiğimizde, bugün olumsuz bir tabloyla karşılaşmadık ama olumsuz bir tabloyla karşılaştığımızda gerekli işlemleri de yapıyoruz zaten" diye konuştu.



"Amacımız Covid19’a karşı topyekun mücadele etmek"

Virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak ve durdurmak adına çalışmayı başlattıklarını ifade eden Bıyık, "Bizim de derdimizi burada vatandaşımızın daha sağlıklı bir ortamda, Allah muhafaza en çok da gördüğümüz vaka sayıları, bulaş riskiyle birbirine entegreyle bulaşan olaylar. Bunları ortadan kaldırmak, vaka sayılarını biraz daha aşağıya düşürmek adına bizde kendi adımıza böyle bir uygulamanın bugün başlattık. Uygulamamız Darıcamız'ın genelinde bulunan 7 pazarın tamamında yapılıyor. Çalışan 950 kişi, sadece tezgah sahipleri değil, o tezgahta çalışan personelin de o sisteme kayıtlı olduğunu özellikle bilmenizi isterim. Amacımız bu uygulamalarla Covid19’a karşı topyekun mücadele etmek. Derdimiz insanların daha az zayiatla bu süreci aşacağı bir yöntem oluşturmak. Biz de bu sürecin içerisine bir katkı sunabiliyorsak, vatandaşımızın yarınlarıyla alakalı bir kaygı, bir endişe, bir moral bozukluğu duymaması adına veya hastalığın bulaşmaması adına biz de üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yapacağız” diye konuştu.



“Bunun için pek önünü alamayız”

Vatandaşların da semt pazarlarına HES Koduyla girmesini düşündüklerini, ancak bunun pek mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Bıyık, “Kontrolü sağlamamız biraz zor. İki noktadan giriş ve çıkışlar olsa vatandaşı da aslında HES Koduyla birlikte pazarın içerisine almamız söz konusu. Ama burası biraz halk pazarı olduğu için hemen hemen her sokakta buranın bir girişi var. Bu pazarın belki en az 20 noktadan girişi var, belki de daha fazla. Bunun için pek önünü alamayız diye düşündük. Ama ilerleyen süreçlerde virüsün yayılma hızına göre tedbir almamız gerekiyorsa, hıfzıssıhha kurulundan da böyle bir karar çıkarsa bununla alakalı da uygulamayı yaparız inşallah” şeklinde konuştu.

