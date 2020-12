Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, WhatsApp uygulaması üzerinden +1 kodlu telefon numarası ile mesaj gönderip kendisinin Instagram destek ekibinden olduğunu öne sürüp doğrulama kodu isteyerek kişisel verileri ele geçirmeye çalışan A.S. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından internette sanal devriye yapıldığı sırada WhatsApp uygulaması üzerinden, daha önceden belirlediği kişilere +1 kodlu telefon numarası ile mesaj gönderip kendisini `Instagram destek ekibi´ olarak tanıtan bir kişi tespit edildi. Şüphelinin, kullanıcılardan doğrulama kodu isteyerek kişisel verilerini ele geçirmeye çalıştığı belirlendi. Yapılan teknik takibin ardından şüphelinin A.S. isimli kişi olduğu ve Kocaeli´nde yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Adresine baskın düzenlenerek gözaltına alınan A.S. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

