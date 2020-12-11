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Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

DHA

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı


Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te eşiyle beraber gezmeye çıkan Cahit Yeşilbaş (75), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. 
Kaza saat 12.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Eşiyle beraber gezmeye çıkan Cahit Yeşilbaş, yolun karşısına geçmek isterken 06 FN 1732 plakalı Barış K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Cahit Yeşilbaş'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Sürücü Barış K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazanın ardından yaşanan olayı anlatan Cahit Yeşilbaş'ın eşi İclal Yeşilbaş, "Nasıl olduğunu anlamadık bile, bir anda eşime çarptı daha sonra eşim yere yığıldı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2020-12-11 13:36:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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