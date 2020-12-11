Lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalanan Ceren hayatını kaybetti

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası Ceren Ağum (21), hayatını kaybetti.
Kocaeli´de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum´un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul´a götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-12-11 15:04:46
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