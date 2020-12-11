Yol verme kavgasında genci bıçaklayan kişi tutuklandı

Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Ertuğrul B.´yi (19) bıçaklayan M.T. ile babası S.T. yakalandı. M.T. tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez Yeni Yalı Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Sürücü Ertuğrul B. ile M.T arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen ikili arasındaki tartışma büyüdü. Çıkan kavgada M.T, Ertuğrul B.´yi bıçaklayarak aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ertuğrul B. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan Ertuğrul B.´yi bıçaklayan M.T. ile yanında bulunan babası S.T. yakalandı. Baba ve oğlu ifadelerinde korkarak olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanırken, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-12-11 17:45:32
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