Kocaeli’de 40 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde piyasaya sürülmek istenen 40 bin TL değerinde 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’ye gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaşan Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından İzmit ilçesinde faaliyette bulanan bir kargo şirketinde koli içerisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve telefonlara ait 10 adet şarj cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili R.B., F.D. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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