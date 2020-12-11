Kendini ‘destek ekibi’ olarak tanıtıp vatandaşın bilgilerini ele geçirmeye çalışan şahıs tutuklandı

Kocaeli’de kendisini sosyal medya sitelerinin destek ekibi olarak tanıtarak aralarında siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda kişinin kişisel bilgilerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçirmek için “+1” ile başlayan numaralardan mesaj gönderen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kendisini sosyal medya sitelerinin destek ekibi olarak tanıtan bir şahsın aralarında siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda kişinin kişisel bilgilerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçirmek amacıyla “+1” ile başlayan numaralardan mesaj gönderdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, vatandaşların bilgilerini ele geçirmeye çalışan şahsın A.S. olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından Ankara’da düzenlenen operasyonla A.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli’ye getirilen şahıs Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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