Silah zoruyla kendi banka hesaplarına para gönderten 5 şüpheli, yakalandı

İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, H.A.´nın aracını durdurduktan sonra silahla tehdit ederek banka hesabından kendi hesaplarına para gönderip, araçta bulunan ziynet eşyalarını gasp eden 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay perşembe günü İzmit Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. H.A.´nın aracının önünü kesen 5 kişi, silah zoruyla banka hesabından kendi hesaplarına para gönderip, araç içerisinde bulunan ziynet eşyalarını gasp etti. H.A.´nın şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araştırma başlattı. H.A.'nın ifadesinden yola çıkan ekipler, gasp olayını gerçekleştiren 5 kişinin U.Y., E.T., N.E., M.K. ve M.Y. olduğunu belirledi. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-12-12 12:01:24
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