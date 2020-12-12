Köpeğe çarpan sürücü, yoluna devam etti

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Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpan minibüsün sürücüsü, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün, Çayırova ilçesi Ragıp Demirkol Bulvarı´nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hızla ilerleyen bir minibüs, yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, yaralanan köpek kaldırıma doğru yürüdü. Olay yerinin yakınında bulunan bir vatandaş, köpeğe yardım etmek için yanına doğru ilerledi. Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi edinilemedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Haluk TURGUT

2020-12-12 14:05:55



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