Emlakçılıkta yeni zorunluluk Emlakçılıkta yeni gelen düzenlemeler sektöre disiplin getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emlakçılıkta yeni zorunluluk Emlakçılıkta yeni gelen düzenlemeler sektöre disiplin getirdi

İHA

Emlakçılıkta yeni zorunluluk Emlakçılıkta yeni gelen düzenlemeler sektöre disiplin getirdi

14 Ekim 2020 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile emlakçılıkla ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Yeni düzenlemeyle sektördeki mağduriyetlerin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Meslek mensuplarınca uzun süredir beklenilen bu uygulama sayesinde sektöre kalite ve disiplin getirdi.
14 Ekim 2020 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile emlakçılıkla ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Yetki belgesi olmayan ve kayıt dışı çalışan kişilerle iş yapan, komisyon paylaşan emlakçıya 10 katına kadar ceza kesilirken, yetki belgeleri de iptal edilebilecek. Artık yetki belgesiz online platformlara ilan verilemeyecek. Ayrıca bir taşınmaz için birden fazla online ilan verilemeyecek. Sahibinden olan ilanlarda vekaletname ya da tapu kaydı istenecek.
Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için artık 100 saatlik eğitim almaları gerekiyor. Bazı emlakçılar, sadece Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin yeterli olduğunu zannederken, bu belge emlakçılık yapmak için yeterli olmuyor. MYK’dan belge almak yetki belgesi almak için şartlardan sadece bir tanesi. Bir diğer zorunluluk ise üniversitelerden veya MEB’den alınacak 100 saatlik eğitim. 100 saatlik eğitim sertifikası olmayan yetki belgesi için başvuruda dahi bulunamayacak.

Kimler eğitim alacak?
Meslek mensuplarının 100 saatlik eğitim alıp almayacağı 5 Haziran 2018 tarihinden önce oda kaydı veya vergi kaydı olmasına bağlı. 5 Haziran 2018’den sonra mesleğe başlayan tüm meslek mensupları 100 saatlik eğitimi almak zorunda. Oda kaydı, vergi kaydı veya MYK belgesi eğitimden muaf kılmıyor. 5 Haziran 2018’den önce oda kaydı veya vergi kaydı bulunan meslek mensupları ile yetki belgesini nasıl aldıkları da önemli. 5 Haziran 2018’den önce oda kaydı veya vergi kaydı bulunan meslek mensupları; yetki belgelerini MYK’dan aldıkları belge ile aldıysalar, 100 saatlik eğitimi de almak zorundalar. 5 Haziran 2018’den önce oda kaydı veya vergi kaydı bulunan meslek mensupları; yetki belgelerini MEB’ten aldıkları eğitim ile aldıysalar, onlar 100 saatlik eğitimden muaflar.

Yüksek İhtisas Üniversitesi’ne eğitim talebi
Emlakçılar, güçlü akademik kadrosu ve yüksek teknolojik alt yapısı nedeniyle Yüksek İhtisas Üniversitesi’nden konuyla ilgili eğitim programını açılmasını talep etti. Yüksek İhtisas Üniversitesi de meslek mensuplarının bu isteği doğrultusunda 100 saatlik “Taşınmaz Ticareti Eğitimi Sertifika Programı” programını hazırladı. Programa, emlakçılar, site yöneticileri, galericiler ve müteahhitlerin yanında emekliliğinde veya gelecekte sektörde olmayı düşünenler yoğun ilgi gösteriyor. Eğitim programı, tapu işlemlerinden gayrimenkul hukuku ve değerlemesine, müşteri ilişkileri yönetiminden imar hukuku ve vergilendirmeye kadar birçok önemli ve temel konuları kapsıyor. Eğitim programına özellikle mevcut emlakçılar ve gelecekte mesleği yapmayı düşünenler ilgi gösteriyor.
Kontenjanların çabuk dolması sebebiyle üniversite yeni sınıflar açmak zorunda kaldı. Pandemi nedeniyle online eğitimi fırsat olarak gören meslek mensupları, üniversiteye yeni sınıfların açılması için baskı oluşturdu. Programa sınırlı sayıda başvuru, başvuru sırasına göre kabul ediliyor.
Pandemi süreci sebebiyle internet üzerinden yapılan ve ülkemizin her noktasından rahatlıkla erişilebilen eğitimler, emlakçılara ve taşınmaz ticaretiyle uğraşan veya gelecekte bu alanda faaliyet göstermeyi düşünenlere çok ciddi bir fırsat sunuyor.
İnternet üzerinden istenilen zamanda ve her noktadan rahatlıkla erişilebilen eğitimlere sem.yiu.edu.tr adresinden başvurulabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeğe çarpan sürücü, yoluna devam etti
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan sürücü, yoluna devam etti
Söğüt, esnaf ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Söğüt, esnaf ziyaretlerine devam ediyor
İşte merakla beklenen Çin aşısının yan etkileri Kocaeli’de korona virüs aşısı vurulan gönüllülerde herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk: “Bu sıkıntının içerisinde aşının. çölde suyu görmek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum”
YEREL HABERLER İşte merakla beklenen Çin aşısının yan ...
İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği 10 yaşındaki Görkem’in boşluğa düşen horozu itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği 10 yaşındaki ...
Silah zoruyla kendi banka hesaplarına para gönderten 5 şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER Silah zoruyla kendi banka hesaplarına para gönderten ...
Söğüt, sağlık çalışanlarına ve mahalle muhtarına ziyaret gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Söğüt, sağlık çalışanlarına ve mahalle muhtarına ...
2 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı
YEREL HABERLER 2 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de ...
İzmit Körfezi'nde kaçak toplanan midye için uyarı 
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde kaçak toplanan midye için uyarı 
Kendini ‘destek ekibi’ olarak tanıtıp vatandaşın bilgilerini ele geçirmeye çalışan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kendini ‘destek ekibi’ olarak tanıtıp vatandaşın ...
Kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcı adliyede duruşmaya girmek isterken yakalandı
YEREL HABERLER Kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcı adliyede ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını ...
Kocaeli’de Roma dönemine ait 9 adet sütun parçası ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de Roma dönemine ait 9 adet sütun parçası ele ...
Kocaeli’de 40 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 40 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep ...
Yol verme kavgasında genci bıçaklayan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yol verme kavgasında genci bıçaklayan kişi tutuklandı
Evden, Roma dönemine ait sütun parçaları çıktı
YEREL HABERLER Evden, Roma dönemine ait sütun parçaları çıktı
Avukat cübbeli şüpheli, adliyede aileyi dolandırmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Avukat cübbeli şüpheli, adliyede aileyi dolandırmak ...
Kocaeli’de öldürülen köpeklerle ilgili belediyeden açıklama: “Bu acı olayı kabul edilemez buluyoruz” "Tüm sorumlu ya da sorumluların ortaya çıkarılması için tüm kurumlarla işbirliği içinde olacağımızın"
YEREL HABERLER Kocaeli’de öldürülen köpeklerle ilgili belediyeden ...
21 yaşındaki lösemi hastası genç korona virüse yakalanınca hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 21 yaşındaki lösemi hastası genç korona virüse ...
Köpeklerin saldırısında yaralanan yavru kurt tedavisinin ardından doğaya salındı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısında yaralanan yavru kurt ...
Lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalanan Ceren hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalanan ...
Otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana girdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana girdi; ...
Borç yapılandırmasında son gün 31 Aralık
YEREL HABERLER Borç yapılandırmasında son gün 31 Aralık
Başkan Hürriyet, teleferik projesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, teleferik projesiyle ilgili meclis ...
Büyükşehir'den sağlığa önemli bir destek daha
YEREL HABERLER Büyükşehir'den sağlığa önemli bir destek daha

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X