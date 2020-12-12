Gebze’de yeni çocuk parkları yapılıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, ilçedeki çocuk parklarına yenilerini eklemek üzere çalışma yapan belediye ekiplerini denetledi.

Gebze Belediyesi Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan ilçedeki parklara yenilerini eklerken bir yandan da peyzaj düzenlemeleri ve çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında belediyenin icracı müdürlüklerini teyakkuza geçiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sürdürülen çalışmaları sahada denetliyor. Teknik ekibiyle birlikte sahadaki çalışmaları yakından takip eden ve denetleyen Büyükgöz, mahallelere kazandırılan yeni konsept park yapım işlerini de inceliyor.

Yenikent Mahallesi 2449 Sokak’ta yapımı devam eden konsept parktaki basketbol sahası imalatı çalışması hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2433 sokaktaki kaykay parkı inşaatında da incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından Ulus Mahallesi 2117 sokakta imalat çalışmalarının devam ettirildiği parktaki çalışmaları da inceleyen Başkan Büyükgöz, içerisinde gençlerin ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği, spor yapabileceği konsept parklara yenilerini eklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Büyükgöz, son olarak, park ve bahçeler müdürlüğü tarafından ilçe genelinde devam eden peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarını da denetleyerek ilgili birim müdüründen bilgi aldı.

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