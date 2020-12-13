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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca sahil otoparkında sona yaklaşılıyor

İHA

Darıca sahil otoparkında sona yaklaşılıyor

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın batı tarafı giriş kısmına inşa edilen otoparkta birçok imalat tamamlandı.
Hizmete girdiği günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisini çeken Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Yeşilin ve masmavi denizin seyri ile dinlenmek için sahil parkına gelen vatandaşların, otopark sorunu yaşamamasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parkın batı tarafındaki giriş kısmına yeni bir otopark inşa ediyor. İlk kat asfaltının serildiği otoparkta Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım imalatının da büyük bir bölümünü bitirdi.
Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmada, sahil parkının batı tarafı giriş kısmındaki 4 bin 300 metrekare alanda otopark inşası gerçekleştiriliyor. 303 araç kapasiteli olacak olan otopark için 320 metre yağmur suyu imalatı yapılırken otoparkın temel asfalt serimi de gerçekleştirildi. Kaldırım imalatının bitirilmek üzere olduğu alanda elektrik alt yapı hattı tamamlandı. Otoparkın son kat asfaltı olan aşınma asfaltı ise önümüzdeki aylarda serilecek ve ardından çizgi çizimleri yapılacak.
Orta refüj imalatının yapıldığı otoparkta, engelli araçlara özel park yerleri de bulunacak. Fidan dikimlerinin yapıldığı otoparka, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çevre düzenlemesi de yapılacak. Darıca sahil parkının mevcut durumunda iki adet otoparkı bulunuyor. Özellikle akşam saatleri ile hafta sonu günlerinde oluşan yoğunlukta vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemesi için üçüncü bir otopark inşa ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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