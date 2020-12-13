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Sokak kedileri bu dükkanların açılmasını dört gözle bekliyor Çarşı esnafı yıllardır sokak hayvanlarını balık, pide ve suyla besliyor

İHA

Sokak kedileri bu dükkanların açılmasını dört gözle bekliyor Çarşı esnafı yıllardır sokak hayvanlarını balık, pide ve suyla besliyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çarşı esnafının yıllardır beslediği sokak kedileri, daha kepenkler açılmadan gelip dükkanların önünde bekliyor.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çarşı esnafı, yıllardır sokak kedilerini balık, pide, et ve suyla besliyor. Sabah erkenden kepenklerini açarak çalışmaya başlayan esnaflar, ilk iş olarak sokak hayvanlarının yemesi için kapılarının önüne yiyecek bırakıyor. Yıllardır bu duruma alışan kediler ise, daha kepenkler açılmadan kapının önündeki yerlerini alarak esnafların kendilerine yiyecek vermesini bekliyor. Kediler, kendilerine yemek veren esnafları tanırken, bazı kediler ise esnafların kendilerine taktığı isimleri bile anlayarak, çağırıldığı zaman hemen yanına gidiyor. Kedilerin bazen yiyecekleri paylaşamaması ise renkli görüntüler oluşturuyor.

“İsteyen balık yiyor, isteyen poğaça yiyor”
Darıca’da balıkçılık yapan Okan Yelkenkaya, sokak hayvanlarını esnaf arkadaşlarıyla beraber beslediklerini belirterek, “Sabah erken saatlerde dükkanı açtığımızda kapıda bekliyorlar bizi. Gözümüzün içine bakarak resmen balık istiyorlar. Onlar Allah’ın sessiz kulları. Bizden bir şey isteyemiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onları beslemeye çalışıyoruz. Özellikle malum pandemiden dolayı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında daha çok ilgilenmeye çalışıyoruz hayvanlarla. Balık artıkları veriyorum. Bazen balıkların içinden çıkan ufak balıkları ayırıyoruz. Çöpe atmaktansa kediler yesin, doysun istiyoruz. Çünkü başka bir yerde belki yemek bulamayabilirler, aç kalabilirler. Yavruları olabiliyor, yavrularına buradan balık götürüyorlar, kendi gözlerimizle görüyoruz. Yandaki simitçi arkadaşımız, simit, poğaça, börek veriyor. Bir yanda da sucu arkadaşımız var, sağ olsunlar onlar da su veriyor. Biz vatandaşlık görevimizi yapmaya çalışıyoruz, insanlık görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Onlar da aç kalmasın istiyoruz. İsteyen balık yiyor, isteyen poğaça yiyor. Ayriyeten sularını da içiyorlar. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. İnsanlar bu konuda biraz daha duyarlı olursa sevinirim. Onlar Allah’ın sessiz kulları. Hor görmesinler, beslesinler. Kimseye bir zarar gelmez. Yemek artıklarımız çöpe gideceğine hayvanları beslesinler. Evlerinin önüne bir kap su da olsa bıraksınlar” dedi.

“Yasaklardan dolayı hayvanlarımız aç, susuz kalmasınlar”
Senelerdir yaz, kış fark etmeksizin sokak hayvanlarına ellerinden geldiğince en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını dile getiren simitçi esnafı Bilal Yıldız ise, “İnsanlarımızdan onlar için merhamet diliyoruz. Çünkü onlar sessiz canlılar. Lütfen biraz duyarlı olalım. Özellikle bu pandemi döneminde hafta sonu yasaklardan dolayı hayvanlarımız aç, susuz kalmasınlar. Elimizden geldikçe daha da ilgi gösterelim. Biz dükkanlarımızı açmadan önce onlar kapıda bir çocuk nasıl annesini, babasını bekliyorsa, yiyecek, içecek vermesini bekliyorsa, kediler, köpekler de aynı o şekilde bizleri bekliyor. Bizler elimizden gelen en iyi şekilde beslemeye çalışıyoruz. Yıllardır Darıca’da hayvanları beslediğimiz için bizden asla uzak durmuyorlar. Her zaman kendilerini bize yakın görüyorlar. O yüzden lütfen hayvanlarımıza zarar vermeyelim, onları aç, susuz bırakmayalım. Ben özellikle kıymalı pide, börek poğaça falan veriyorum. Kıymalı dışında olanları pek yemiyorlar. Sadece kıymalı olanları yiyorlar, kıymalı pide, kıymalı poğaça ve kıymalı böreği yiyorlar. Bir de peynirli poğaçaları yiyorlar. Ondan sonrasını yemiyorlar zaten” diye konuştu.

“Sokak hayvanları daha da çok muhtaçlar”
Pandemi sebebiyle kısıtlamaların başladığını, bunun için de sokaklarda kimsenin olmadığını vurgulayan sucu esnafı Tuğba Yılmaz da, “Sokak hayvanları daha da çok muhtaçlar. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum kendi adıma, diğer arkadaşlar da yapıyorlar, yapmalıyız da. En azından bir tas su verdiğimiz zaman hepsi doluşup içiyorlar, bu da beni mutlu ediyor. Bize çok alıştılar. Daha biz dükkanı açmadan onlar kapıda bekliyorlar, ‘Açsınlar da faydalanalım’ diye bizi bekliyorlar. Alıştıkları için bizi tanıyorlar” şeklinde konuştu.

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