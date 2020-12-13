Kartepe’de ek hizmet binası inşaatı hızlandı

Kartepe Belediyesi ek hizmet binası yapımı hızla devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasından sonra Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin ulaşım ve hizmet açısından Kartepe’nin merkezine taşıyacak ek hizmet binasının ihale aşaması tamamlanarak inşaat çalışmaları başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ek hizmet binasında yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı. 2 bin 405 metre kare alanda inşaat çalışmaları devam ediyor. Ek hizmet binasında Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve İşletme Müdürlükleri hizmet verecek. Bu müdürlüklerin yer aldıkları garajlarda ki araç ve ekipmanlar da ek hizmet binasına taşınacak.

Kartepe Belediyesi ek hizmet binasında toplantı salonları, teknik ofisler, mezarlık işleri odası, bilgi işlem odası, gasilhane büro, gasilhane, ,işyeri hekimi odası, mutfaklar, depolar, çevre koruma birimi, atölye, işçi dinlenme odası, duşlar, soyunma odaları, arşiv, mescit, şadırvan, zabıta ve malzeme odası yer alacak.

Kartepe Belediyesi ek hizmet binası incelemesi sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Yeni hizmet binasında dört müdürlüğümüz bu icra müdürlüklerimizin arasında koordinasyonun hızlı ve etkili olmasıyla, böylelikle hizmet ve çalışmalarımız daha hızlı sonuçlanacaktır” açıklamasında bulundu.

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