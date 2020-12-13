Kocaman ekiplerin başında

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında sahada çalışan ekiplerine eşlik ederek hem motive etti, hem de koordinasyonu yönetti.

Covid19 salgınına karşın İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye uygun olarak Kartepe’de gereken çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ekiplerinde başında yer aldı.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkadı.

Gün ve saat mefhumuna bakılmadan dezenfekte temizlik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Covid19 tedbirlerine yönelik bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge titizlikle uygulanmaktadır. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepemiz dezenfektanlı su ile yıkandı. Covid19 ile gecegündüz mücadelemiz, herkesin destek olması ile olumlu sonuca yaklaşacaktır. Hepimiz önce evlatlarımız, büyüklerimiz ve kendimiz için sorumluyuz” açıklamasında bulundu.

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