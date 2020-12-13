Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya gidiyordum' dedi 

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimde, takside kimliksiz yakalanarak polislere, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" diyen E.Ç.´ye, kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi. E.Ç. daha sonra taksi ile evine döndü.
İzmit´te polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Cedit Mahallesi´ndeki denetimde, bir taksiyi durduran polis ekipleri, E.Ç. isimli yolcuya kimliğini sordu. E.Ç. üzerinde kimlik bulunmadığını belirterek, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" dedi. Polis ise E.Ç.´ye evine en yakın bakkala yaya olarak gidebileceğini belirterek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesti. E.Ç. daha sonra taksiyle evine gitti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-12-13 16:26:10
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