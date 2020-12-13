Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 - Denizli Basket: 91

Erkekler Basketbol 1. Ligi onuncu hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Merkezefendi Belediye Denizli Basket’e 7291 mağlup oldu
Salon: Atatürk
Hakemler: Sami Özel xx, Kerem Yılmaz xx, Muzaffer Vardarlı xx
KBB Kağıtspor: Burak Can Dilmaç x 2, Sertay Gürsu x 7, Horace Gilbert Spencer xxx 16, Uğur Dokuyan xx 9, Keshun Deion Sherrill xxx 18, Burak Şaşmaz x 5, Can Altintığ x 7, Mert Ulutaş x 3, Bora Hun Paçun x, Hakan Şanlı x 5
Başantrenör: Atalay Gemen
Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket: Chauncey Levant Collins xxx 23, Dwight Jacoby Coleby xx 9, Gökhan Yazıcıoğlu xx 13, Barış Çağan Özkan xxx 14, Altan Erol x 5, Merthan Mutlu x, Deniz Can Çevik x, Mehmet Özdoğan xxx 17, Ümit Sonkol xx 10
Başantrenör: Hikmet Şahin Ateşdağlı
1. Periyot: 2215 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor lehine)
Devre: 3438 ( Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket lehine)
3. Periyot: 5263 (Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.