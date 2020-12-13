100 bin liralık ziynet eşyası olan çelik kasayı çalanlar yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde girdikleri bir evden içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 3 kişi ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 kişi İstanbul, Diyarbakır ve Bursa´da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Olay, 29 Kasım günü Gölcük´te meydana geldi. Daha önceden belirledikleri bir eve giren 3 şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı. Ev sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Eve giren 3 şüphelinin daha önce benzer suçlardan 15 adet sabıka kaydı bulunan M.A., 3 adet sabıka kaydı bulunan S.C. ve H.S. olduğu belirlendi. Şüpheliler, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır´da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden M.A.´nın evinde yapılan aramada olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.Ç. ve Ş.Y. de gözaltına alınırken, 1 kilo 620 gram uyuşturucu madde skunk, bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-12-13 23:30:51
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