İzmit'te '50´ye yakın sokak köpeği kayıp' iddiası



Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, İzmit´te yaklaşık 3 haftadır birçok hayvanseverden kayıp köpek ihbarları aldıklarını belirterek, "50´ye yakın köpeğimiz de kayıp, belki bu sayı daha fazladır. Ölüsü ya da dirisi nerede bu köpeklerin, bilmiyoruz" dedi.

İzmit'in Yahya Kaptan Mahallesi´nde, cuma günü sabah saatlerinde sitenin içinde uyuşturucu iğne vurularak, öldürülmüş 3 sokak köpeğinin bulunmasıyla ilgili tepkiler, artarak devam ediyor. Konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını ve bu soruşturmaya müdahil olmak için Kocaeli Adliyesi´ne geldiklerini söyleyen Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, yaklaşık 3 haftadır kent merkezindeki 50´ye yakın sokak köpeğinin de kayıp olduğunu belirtti. Olayın İzmit Belediyesi personeli tarafından gerçekleştirildiğini savunan Ketenağ, "Cuma sabahı 3 cansız köpekle karşılaştık daha sonra olay yerine gelen yetkililerle olayı inceledik. İzmit Belediyesi Veteriner Müdürü'nün açıklamasına göre olaydan hiçbir şekilde haberi yoktu ancak emniyetin yaptığı araştırmalar sonucu ve kamera kayıtlarına göre İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin bu olayı yaptığı ortaya çıktı. 50´ye yakın köpeğimiz de kayıp, belki bu sayı daha fazladır. Ölüsü ya da dirisi nerede bu köpeklerin, bilmiyoruz" dedi.

`İĞNELER ÖLDÜRÜLMEK İÇİN SEÇİLMİŞ´

Köpek ölülerinin üzerinden çıkan iğnelerin içinde başka ilacın bulunduğunu da iddia eden Ketenağ, "Üzülerek söylüyorum; biz İzmit´te 2 haftadır sokak hayvanları ve bizler ciğerimizden, sırtımızdan, kalbimizden kalleşçe vurulmuşuz. Bunu çok acı bir şekilde öğrendik. 2 haftadır sürek avı yapılıyormuş küpeli ya da küpesiz hayvanlar uyuşturucu iğne ile vuruluyormuş. Normalde köpekleri bayıltmak için kullanılan iğneler, bakanlıktan onaylı, izin alarak ve başkanların imzasıyla yetkisiyle alınır. Bu iğneler belli ki öldürülmek için başka bir ilaç temin edilmiş. Normalde atılan iğnelerde hayvan bayılmıyordu bile. Bunun incelenip gerçek suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

`KAYIP HAYVANLAR NEREDE, ÖĞRENMEDEN İÇİMİZ RAHAT ETMEYECEK´

Olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını isteyen Ketenağ, şöyle konuştu:

"İzmit Belediyesi´nde görevden alınmalar var ama Veteriner İşleri Müdürü hala görevdeymiş bu da bizi hayal kırıklığına uğrattı. Müdürün haberi ve talimatı olmadan bu ilaçlar hiçbir şekilde temin edilemez ve ekipler göreve çıkamaz. Bizim isteğimiz; bu olay örtbas edilmesin, gerçek suçlu, bu köpeklerin celladı kimse ortaya çıksın ve masum hayvanların canı yanmasın. 2 haftadır kaybolan, iğne ile kaybolan belki baygınken dağın başına atılan, belki de uyuşturucu iğne ile öldürülmüş bu hayvanların cesetleri nerede bunlar açıklanmadan bizim içimiz rahat etmeyecek ve katil İzmit Belediyesi olarak devam edecek ve kanlar üzerinde kalacak."

`ARKAMIZDAN HAİN PLANLAR YAPILMIŞ´

İzmit Belediyesi ile sürekli temas haline olduklarını belirten Ketenağ, şöyle devam etti:

"Önceki yıllarda hayvanları yakalamak için kalbine ağır iğneler kullanılırdı. 20 yıl önce bunu görerek bu davaya başladım. Hayvanlar ölüyordu, uğraşlarımız sonucu bu ilaçlar yasaklandı ve ben 20 yıldır Yahya Kaptan´da böyle bir olay yaşamadım. Sabah bana dediler ki 'Ölü köpekler var ve üzerlerinde iğne var'. İğneyi sadece belediye atabilir. Dedim ki 'Yanlış görüyorsunuzdur, belediye iğne atsa da ölmez sadece bayılır'. Acı olan şu ki biz yaklaşık 2-3 hafta önce İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile bir görüşme yaptık ve o görüşmede dernek gönüllüleriyle hayvanların kısırlaştırılması için beraber çalışılması kararı aldık. Yine aynı şekilde bu iğnelerle hayvanlar yakalanamıyor çünkü hemen bayılmıyor. Koşup takip etmeniz gerekiyor. Bunun yerine yakalama kafesi önerdik, ben yıllardır belediyeye yalvarıyorum bir yakalama kafesi yapılsın, diye. Bunun sözünü aldım ve biz kapıdan çıkar çıkmaz arkamızdan hain planlar yapılmış, ölüm emri verilmiş bunu hiçbir şekilde kendimize yediremiyoruz. Buna kandığım için ben herkesten özür dilerim." DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2020-12-14 11:54:15



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