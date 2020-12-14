İzmit’te katledilen köpekler için suç duyurusunda bulundular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit’te katledilen köpekler için suç duyurusunda bulundular

İHA

İzmit’te katledilen köpekler için suç duyurusunda bulundular

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak hayvanlarının iğne ile öldürülmesinin ardından, çok sayıda köpeğin kayıp olduğunu iddia eden Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde 11 Aralık tarihinde meydana gelen olayda de 3 sokak köpeği, sırtlarındaki iğnelerle birlikte ölü olarak bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeklerin sırtlarında iğne olduğu belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ölü halde bulunan 3 köpek, araçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Hayvanların ölümüne neden olduğu değerlendirilen iğneler ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı. Konu ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, olayın İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra telef olduklarının belirlendiği belirtildi. Olayla ilgili kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığının ifade edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasının ardından İzmit Belediyesi de yazılı açıklama yaparak Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki tüm personelin açığa alındığını duyurdu.

Suç duyurusunda bulundular
Yaşanan olayın ardından 50 sokak köpeğinin kayıp olduğunu iddia eden Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, Kocaeli Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan dernek başkanı Gonca Çelik Ketenağ, kayıp köpeklerin bulunmasını istediklerini belirterek, “Cuma sabahı 3 cansız bedenle karşılaştık. Bunun üzerine olay yerine gelen hayvan polisleri, tarım orman müdürlüğü, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve veteriner müdürlüğünün açıklamasına göre bunlardan hiçbir şekilde haberi yoktu ancak emniyetin yaptığı araştırmalar sonucu kamera kayıtları vesaire. İzmit Belediyesi ekiplerinin, veteriner işleri müdürlüğü personelinin yaptığı ortaya çıktı ve 50 ye yakın köpeğimiz kayıp belki daha fazla ölüsü ya da dirisi nerede bilmiyoruz. Ve şöyle bir gerçeklik var bunu üzülerek paylaşmak istiyorum, biz İzmit’te 2 haftadır sokak hayvanlarımız, bizler ciğerimizden, sırtımızdan, kalbimizden kalleşçe vurulmuşuz. Bunu çok acı bir şekilde öğrendik, 2 haftadır sürek avı yapılıyormuş küpeli, küpesiz hayvanlar uyuşturucu iğne ile normalde köpekleri bayıltmak için kullanılan iğneler Ankara’dan bakanlıktan onaylı, izin alarak ve başkanların imzasıyla, yetkisiyle alınır. Bu iğneler belli ki öldürülmek için başka bir ilaçla temin edilmiş çünkü normalde atılan iğnelerde hayvan bayılmıyordu bile bunun incelenmesini istiyoruz. Gerçek suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi

"Bizim isteğimiz bu olay örtbas edilmesin"
Olayın üstünün kapatılmasını istemediklerini ifade eden Ketenağ, "Maalesef müdür görevindeymiş, bu da bizi oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü müdürün haberi olmadan, müdürün talimatı olmadan bu ilaçlar hiçbir şekilde elde edilemez ve ekipler göreve çıkamaz. Buradaki amaç Fatma Hanıma çok fazla köpek şikayeti gitmesin diye hayvan severlerin olmadığı saatte, özellikle sokağa çıkma saatlerinde 9 dan sonra bir av başlatılmış, bu bilgi kesin ve nettir. Bizim isteğimiz bu olay örtbas edilmesin gerçek suçlu, azmettiren ve bu köpeklerimizin celladı lütfen size yalvarıyorum bunların arkasında kimse durmasın bunlar bir an önce açığa çıkarılsın ve masum tecrübesi olan bizim de uyum içinde çalıştığımız canların canı yanmasın. Ve iki haftadır kaybolan iğne ile alınan belki baygınken dağın başına atılan, belki de yine zehirden ölmüş hayvanların cesetleri nerede, yaşıyorlarsa bunlar nerede. Hangi bölgeye, hangi noktaya atıldı. Bunlar açıklanmadan bizim içimiz rahat etmeyecek ve katil İzmit Belediyesi diye devam edecek ve kanlar üzerinde kalacak" diye konuştu.

"Hain planlar yapılmış, köpeklerin ölüm emri verilmiş"
"Önceki zamanlarda hayvanları yakalamak için gerçekten ağır iğneler, kalbini durduran iğneler kullanılırdı" ifadelerine yer veren Ketenağ, "Ben 20 yıl önce bunu başlayarak zaten bu davaya başladım. Hayvanlar patır patır ölüyordu. Uğraşlarımız sonucu bu ilaçlar yasaklandı ve ben 20 yıldır Yahya Kaptan’da böyle bir olay yaşamadım sabah bana dediler ki ölü köpekler var ve üzerinde iğne var, iğneyi sadece belediye atabilir dedim ki yanlış görüyorsunuz imkansız, belediye iğne atsa da ölmüyor bunlar sadece bayılıyor. Ve acı olan şu ki, biz yaklaşık 23 hafta önce İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile görüşe yaptık ve o görüşmede dernekle, gönüllülerle hayvanların kısırlaştırılması için beraber çalışılması kararı aldık. Yine aynı şekilde bu iğnelerle hayvanlar kolay yakalanamıyor, çünkü hemen bayılmıyor, koşuyor. Takip etmeniz gerekiyor, 1 saat geçiyor, yakalayamıyorsunuz. Bunun yerine yakalama kafesi önerdik. Ben yıllardır, iki yıldır belediyeye yalvarıyorum. Zaten bir yakalama kafesi yapılsın diye diğer ilçe belediyelerdeki gibi. Bunun sözünü aldım ve biz kapıdan çıkar çıkmaz arkamızdan hain planlar yapılmış köpeklerin ölüm emri verilmiş. Bunu hiçbir şekilde kendimize yediremiyoruz ve buna kandığım için herkesten özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Körfez’de sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Körfez’de sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalar ...
Sosyal medyanın zarar ve yararlarını uzmanı anlattı iş yerinde sosyal medya kullanımı iş performansını düşürebiliyor
YEREL HABERLER Sosyal medyanın zarar ve yararlarını uzmanı ...
İzmit'te '50´ye yakın sokak köpeği kayıp' iddiası
YEREL HABERLER İzmit'te '50´ye yakın sokak köpeği kayıp' iddiası
Pandemi sürecinde gıda takviyelerine ilgi yüzde 500 arttı
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde gıda takviyelerine ilgi yüzde 500 ...
Mimar Sinan’ın 441 yıllık eseri açılmak için gün sayıyor
YEREL HABERLER Mimar Sinan’ın 441 yıllık eseri açılmak için gün ...
Gebze’de sokağa çıkma kısıtlaması hizmete dönüştü
YEREL HABERLER Gebze’de sokağa çıkma kısıtlaması hizmete dönüştü
Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL’ye patladı
YEREL HABERLER Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL’ye patladı
100 bin liralık ziynet eşyası olan çelik kasayı çalanlar yakalandı
YEREL HABERLER 100 bin liralık ziynet eşyası olan çelik kasayı ...
İçerisinde 100 bin TL’lik ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER İçerisinde 100 bin TL’lik ziynet eşyası bulunan ...
Başiskele'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Başiskele'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları ...
Sağlık Müdürlüğüne 65 personel, 7 araç ve yer tahsisi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğüne 65 personel, 7 araç ve yer tahsisi
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 - Denizli Basket: 91
YEREL HABERLER Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 ...
Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
YEREL HABERLER Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ...
TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:1 - Düzce GSK: 3
YEREL HABERLER TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB ...
Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya gidiyordum' dedi 
YEREL HABERLER Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya ...
Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti
Kocaeli’de 3 çocuk sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 3 çocuk sobadan zehirlendi
Kocaeli spor alanında gözde kent haline gelecek
YEREL HABERLER Kocaeli spor alanında gözde kent haline gelecek
Kocaman ekiplerin başında
YEREL HABERLER Kocaman ekiplerin başında
Darıca trafiği bu projeyle rahatlayacak
YEREL HABERLER Darıca trafiği bu projeyle rahatlayacak
Kartepe’de ek hizmet binası inşaatı hızlandı
YEREL HABERLER Kartepe’de ek hizmet binası inşaatı hızlandı
Önlem alınmazsa kuraklık korona virüsten daha tehlikeli hastalıklara yol açacak Çevre Koruma Mühendisi ve Ziraat Teknisyeni Sedat Acar: "Bu bir felaket senaryosu değil öngörmedir. Tedbirleri almamız gerekir" "Kışın yağan yağmurları depolayabilsek, tarımda kullanabilsek bu bile bizim için devrim olur"
YEREL HABERLER Önlem alınmazsa kuraklık korona virüsten daha ...
“İzolasyona alındınız” mesajına rağmen kısıtlamada sokağa çıkan şahıs yurtta karantinaya alındı Dakikalarca polis ekiplerine dil döken şahıs cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER “İzolasyona alındınız” mesajına rağmen kısıtlamada ...
Sokak kedileri bu dükkanların açılmasını dört gözle bekliyor Çarşı esnafı yıllardır sokak hayvanlarını balık, pide ve suyla besliyor
YEREL HABERLER Sokak kedileri bu dükkanların açılmasını dört gözle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X