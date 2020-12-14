İzmit’te katledilen köpekler için suç duyurusunda bulundular

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak hayvanlarının iğne ile öldürülmesinin ardından, çok sayıda köpeğin kayıp olduğunu iddia eden Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde 11 Aralık tarihinde meydana gelen olayda de 3 sokak köpeği, sırtlarındaki iğnelerle birlikte ölü olarak bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeklerin sırtlarında iğne olduğu belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ölü halde bulunan 3 köpek, araçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Hayvanların ölümüne neden olduğu değerlendirilen iğneler ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı. Konu ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, olayın İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra telef olduklarının belirlendiği belirtildi. Olayla ilgili kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığının ifade edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasının ardından İzmit Belediyesi de yazılı açıklama yaparak Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki tüm personelin açığa alındığını duyurdu.



Suç duyurusunda bulundular

Yaşanan olayın ardından 50 sokak köpeğinin kayıp olduğunu iddia eden Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, Kocaeli Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan dernek başkanı Gonca Çelik Ketenağ, kayıp köpeklerin bulunmasını istediklerini belirterek, “Cuma sabahı 3 cansız bedenle karşılaştık. Bunun üzerine olay yerine gelen hayvan polisleri, tarım orman müdürlüğü, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve veteriner müdürlüğünün açıklamasına göre bunlardan hiçbir şekilde haberi yoktu ancak emniyetin yaptığı araştırmalar sonucu kamera kayıtları vesaire. İzmit Belediyesi ekiplerinin, veteriner işleri müdürlüğü personelinin yaptığı ortaya çıktı ve 50 ye yakın köpeğimiz kayıp belki daha fazla ölüsü ya da dirisi nerede bilmiyoruz. Ve şöyle bir gerçeklik var bunu üzülerek paylaşmak istiyorum, biz İzmit’te 2 haftadır sokak hayvanlarımız, bizler ciğerimizden, sırtımızdan, kalbimizden kalleşçe vurulmuşuz. Bunu çok acı bir şekilde öğrendik, 2 haftadır sürek avı yapılıyormuş küpeli, küpesiz hayvanlar uyuşturucu iğne ile normalde köpekleri bayıltmak için kullanılan iğneler Ankara’dan bakanlıktan onaylı, izin alarak ve başkanların imzasıyla, yetkisiyle alınır. Bu iğneler belli ki öldürülmek için başka bir ilaçla temin edilmiş çünkü normalde atılan iğnelerde hayvan bayılmıyordu bile bunun incelenmesini istiyoruz. Gerçek suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi



"Bizim isteğimiz bu olay örtbas edilmesin"

Olayın üstünün kapatılmasını istemediklerini ifade eden Ketenağ, "Maalesef müdür görevindeymiş, bu da bizi oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü müdürün haberi olmadan, müdürün talimatı olmadan bu ilaçlar hiçbir şekilde elde edilemez ve ekipler göreve çıkamaz. Buradaki amaç Fatma Hanıma çok fazla köpek şikayeti gitmesin diye hayvan severlerin olmadığı saatte, özellikle sokağa çıkma saatlerinde 9 dan sonra bir av başlatılmış, bu bilgi kesin ve nettir. Bizim isteğimiz bu olay örtbas edilmesin gerçek suçlu, azmettiren ve bu köpeklerimizin celladı lütfen size yalvarıyorum bunların arkasında kimse durmasın bunlar bir an önce açığa çıkarılsın ve masum tecrübesi olan bizim de uyum içinde çalıştığımız canların canı yanmasın. Ve iki haftadır kaybolan iğne ile alınan belki baygınken dağın başına atılan, belki de yine zehirden ölmüş hayvanların cesetleri nerede, yaşıyorlarsa bunlar nerede. Hangi bölgeye, hangi noktaya atıldı. Bunlar açıklanmadan bizim içimiz rahat etmeyecek ve katil İzmit Belediyesi diye devam edecek ve kanlar üzerinde kalacak" diye konuştu.



"Hain planlar yapılmış, köpeklerin ölüm emri verilmiş"

"Önceki zamanlarda hayvanları yakalamak için gerçekten ağır iğneler, kalbini durduran iğneler kullanılırdı" ifadelerine yer veren Ketenağ, "Ben 20 yıl önce bunu başlayarak zaten bu davaya başladım. Hayvanlar patır patır ölüyordu. Uğraşlarımız sonucu bu ilaçlar yasaklandı ve ben 20 yıldır Yahya Kaptan’da böyle bir olay yaşamadım sabah bana dediler ki ölü köpekler var ve üzerinde iğne var, iğneyi sadece belediye atabilir dedim ki yanlış görüyorsunuz imkansız, belediye iğne atsa da ölmüyor bunlar sadece bayılıyor. Ve acı olan şu ki, biz yaklaşık 23 hafta önce İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile görüşe yaptık ve o görüşmede dernekle, gönüllülerle hayvanların kısırlaştırılması için beraber çalışılması kararı aldık. Yine aynı şekilde bu iğnelerle hayvanlar kolay yakalanamıyor, çünkü hemen bayılmıyor, koşuyor. Takip etmeniz gerekiyor, 1 saat geçiyor, yakalayamıyorsunuz. Bunun yerine yakalama kafesi önerdik. Ben yıllardır, iki yıldır belediyeye yalvarıyorum. Zaten bir yakalama kafesi yapılsın diye diğer ilçe belediyelerdeki gibi. Bunun sözünü aldım ve biz kapıdan çıkar çıkmaz arkamızdan hain planlar yapılmış köpeklerin ölüm emri verilmiş. Bunu hiçbir şekilde kendimize yediremiyoruz ve buna kandığım için herkesten özür diliyorum" şeklinde konuştu.

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