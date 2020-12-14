Koronavirüs tedavisi gören baba ve oğul 20 gün arayla hayatını kaybetti

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Rıdvan Dizdaroğlu (62) ve babası Cavit Dizdaroğlu (82), 20 gün arayla hayatını kaybetti.
Kartepe Balaban Mahallesi´nde oturan Rıdvan Dizdaroğlu ve babası Cavit Dizdaroğlu´nun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evde tedavilerine başlanan baba ve oğlu, durumları ağırlaşınca hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavilere rağmen baba Cavit Dizdaroğlu 20 gün önce hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden Rıdvan Dizdaroğlu ise dün yaşamını yitirdi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-12-14 19:46:23
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