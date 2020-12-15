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Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki

DHA

Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, köpeklerin uyuşturucu iğne ile öldürülmesi üzerine İzmit Belediyesi önünde açıklama yaparak tepki gösterdi. 
Yahya Kaptan Mahallesi´nde 11 Aralık günü zehirli iğne ile öldürüldüğü belirlenen 3 köpeğin bulunmasıyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İzmit Belediyesi ise Veterinerlik İşleri Müdürlüğü´nde çalışan tüm personeli açığa aldı. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, bugün beraberindeki hayvanseverlerle birlikte İzmit Belediyesi önüne gelerek basın açıklaması yaptı. İzmit Belediyesi´nin günlerdir köpekleri topladığını iddia eden Selma Platin Pek, "Geçtiğimiz cuma günü şehrimize, Kocaeli´mize hiç yakışmayan bir olay yaşanmıştır. Hiçbir suçu olmayan, tek derdi insanları sevmek olan masum 3 tane hayvanımız, halkın yetki verdiği eli kanlı katiller tarafından katledilmişlerdir. Ne yazık ki, bu katiller azmettiricidir. İzmit Belediyesi çalışanlarıdır. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla, bu 3 can, günlerdir yerlerinden edilen, katledilen diğer arkadaşlarının sesi olmuştur. Kim bilir, belki de günlerce sürecek olan katliamın önüne geçmek için canlarından olmuşlardır" dedi.
İzmit Belediyesi yetkililerinin kendilerine verdikleri sözleri tutmadığını söyleyen Pek, "Olaydan sonraki süreçte anlaşılmıştır ki, Yahya Kaptan´da yapılan bu eylem aslında İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü´nün günlerdir yaptığı çalışmanın gözler önüne serildiği andır. Aslında felaket geliyorum demiştir. İzmit Belediyesi yetkililerinin, başkan yardımcısı düzeyinde 20 gündür basına verdikleri röportajlarda, `Köpekleri seyrelteceğiz, elebaşlarını alacağız´ beyanlarının altındaki amaç ortaya dökülmüştür. Bizim, onlarla yaptığımız toplantılarda verdikleri koordineli çalışma sözleri tutulmamıştır. Bizi aldatmışlar, kandırmışlar ve arkamızdan iş yapmışlardır. Bu noktadan sonra ne Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya´nın, ne de Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan´ın, `Benim haberim yoktu, bilmiyordum´ deme hakları yoktur" diye konuştu.
Olayın yaşandığı bölgede 50 köpeğin daha kaybolduğunu iddia eden Pek, şöyle konuştu:
"Size emanet edilen belediyeyi nasıl yönetiyorsunuz? Fatma Hürriyet Kaplan´a soruyoruz. Günlerdir İzmit´in çeşitli bölgelerinden aldığınız en az 50 köpeğimiz nerede? Bu köpeklerin yerini açıklamak zorundasınız. Yoksa halen bizlerden sakladığınız bir şeyler mi var? Bu 50 köpeği katledip, gömdünüz mü? Tüm ekibi açığa almanıza rağmen, müdür Mehmet Çetinkaya halen neden görevinde? Yoksa Çetinkaya´nın söyleyeceklerinden mi çekiniyorsunuz? Bundan sonra biz hayvanseverlerin yüzüne nasıl bakacaksınız? Katilsin İzmit Belediyesi. Elinizdeki kandan bu kadar kolay kurtulamazsınız. Bu işin takipçisi olacağız."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-12-15 12:31:06

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