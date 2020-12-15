4 ilde FETÖ´nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik 4 ilde bugün operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-12-15 13:06:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.