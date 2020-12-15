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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şayir, korona virüsü atlatarak görevine geri döndü

İHA

Şayir, korona virüsü atlatarak görevine geri döndü

Covid19 salgınına yakalanarak bir süredir evinde karantinada bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, karantina süresinin tamamlanması ile görevine dönerek sahaya indi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı Covid19 salgını nedeniyle bir süredir evinde karantina altında tedavi görüyordu. Geçtiğimiz gün karantinası biten Şayir, sahaya inerek ihalesi yapılan ve çalışmasına başlanılan Diliskelesi Mahallesi’ndeki halı saha ve sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarına başlanan spor tesisiyle ilgili açıklama yapan Şayir, “Seçim sürecinde gençlerimize söz verdiğimiz halı saha ve sosyal tesisimizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hedefimiz Spor ile Yükselen Şehir Dilovası’nı inşa etmektir. İnşallah ilerleyen süreçte gençlerimizle burada hep birlikte maçlarımızı yapacağız” dedi.
Öte yandan 2 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan tesiste halı saha, soyunma odaları, duşların yanı sıra fitness salonu, kafeterya ve teras bölümü yer alacak. 180 kişilik oturma kapasiteli halı saha ve sosyal tesisin önümüzdeki aylarda bitirilerek açılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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