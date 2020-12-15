Kocaeli'de cami musluklarını dadanan hırsız yakalandı

'Sizce kim bu bebek?'

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde cami musluklarını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde bulunan Akanpınar Camii şadırvanındaki muslukların çalındığını gören cami cemaati, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine başlatılan çalışma sonucu muslukları çaldığı belirlenen T.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan T.A., adliyeye sevk edildi.

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