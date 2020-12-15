Cami şadırvanındaki muslukları çalan kişi yakalandı

DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, caminin şadırvanındaki muslukları çalan T.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan Akanpınar Cami'nin şadırvanındaki musluklar çalındı. Şadırvandaki muslukların çalındığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, muslukları çalan kişinin T.A. olduğunu belirledi. T.A., polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2020-12-15 15:30:37
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