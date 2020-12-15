Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi uzatıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi yoğun istek üzerine Cuma gününe kadar uzatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi pazartesi günü son buluyordu. Zula oyun severlerinin yoğun ilgisi ve istekleri doğrultusunda turnuvanın kayıt süresi cuma gününe kadar uzatıldı. Turnuva karşılaşmalarının yer alacağı liste takım sayısı belli olduktan sonra cumartesi günü takım kaptanlarına mail yoluyla iletilecek. Turnuva başlangıç tarihi de çarşamba gününden 20 Aralık Pazar günü olarak değiştirildi.

Kocaeli Zula Turnuvası, 20 Aralık’ta başlayacak ve 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak final maçı ile sona erecek. Turnuvada dereceye girenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya, şampiyon takıma da kupa verilecek. Toplam para ödülünün 10 bin TL olacağı turnuvada birinci olan takıma 5 bin TL, ikinci takıma 2 bin 500 TL, üçüncü olan takıma bin 500 TL ve dördüncü takıma bin TL para ödülü verilecek. Turnuvayla ilgili ayrıntılı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Zula Oyun ve Zula Espor resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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