İzmit'te 5 araçlı zincirleme kaza: 8 yaralı

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, D100 kara yolu geçişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde, D100 kara yolu İzmit Yahya Kaptan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 41 SN 007 plakalı TIR ile işçileri taşıyan 41 NT 922 plakalı midibüs yoğun yağıştan dolayı kayganlaşan yolda çarpıştı. Daha sonra arkadan gelen 41 PN 002 plakalı hafif ticari araç, 06 BVA 096 plakalı TIR ve 41 P 4315 plakalı işçi servisi de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araçlardan çıkarılan 8 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 kara yolu Ankara istikametinde 1 şerit trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerle bölgeden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-12-15 16:41:16



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