Büyükşehir yağmura karşı tüm ekipleriyle sahada

Kocaeli Valiliğince yapılan yağış uyarısının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle geniş çaplı temizlik çalışması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliğinin yaptığı yağmur uyarısının ardından harekete geçti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İSU Genel Müdürlüğü ekipleri yağışlara karşı Kocaeli genelinde dere, menfez ve yağmur suyu hatlarında geniş çaplı temizlik çalışması yaptı. Ayrıca dereler ve yağmur suyu hatlarında da geniş çaplı temizlik çalışması yapıyor. Geniş çaplı yapılan temizlik çalışmalarına Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’ndan 160 personel, İSU İzmit Şube Müdürlüğü’nden ise 25 kişilik personel katıldı. Ekiplerin bir kısmı mevsim normalleri üzerinde yaşanan yağış sonrası tıkanan mazgal ve menfezleri temizledi.

Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek artıklar toplandı. Yapılan çalışmalar ile yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş oldu. Mazgalların yanı sıra ekipler sokakların da temizliğini gerçekleştirdi. Olası bir yağışta mazgal ve menfez giderlerini tıkayabilecek kuru ağaç dalları ekipler tarafından budandı. Kaldırım ve yol kenarlarında bulunan otlar da çim biçme makineleriyle temizlendi.

İSU ekipleri ise dere ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması yaptı. Kanal açma araçları ile yağmur suyu hatlarının kontrolleri yapıldı. Yapılan çalışmalarda giderlerde yaşanan tıkanmalar araçla açıldı. Yağış sonrası biriken atıklar araçla çekilip temizlenerek, yağmur suyu hatlarında yaşanabilecek tıkanmaların önüne geçildi.

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