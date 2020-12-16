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TIR, servis araçlarına ve durağa çarptı

DHA

TIR, servis araçlarına ve durağa çarptı


Cihan TEKER/ DİLOVASI (Kocaeli) ,(DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, durakta bekleyen servis minibüslerine ve durağa çarptıktan sonra refüje çıktı. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 kara yolu Dilovası Cumhuriyet Mahallesi OSB 1. Kısım yol ayrımında meydana geldi. Hamza Çelik idaresindeki 41 ABC 560 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durakta bekleyen 41 P 1307 ve 41 P 0453 plakalı servis minibüslerine ve durağa çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Hamza Çelik, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER
2020-12-16 09:56:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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