Orhaniye - Kozluca yolu konforlu hale getiriliyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, beş köyün grup bağlantı yolu olan OrhaniyeKozluca yolunda asfaltlama çalışmaları öncesi yol düzeltme, iyileştirme çalışmaları yapıyor.

İzmit ilçesinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit’te beş köyü birbirine bağlayan 2.5 kilometrelik Orhaniye Kozluca yolunda asfalt öncesi düzeltme, iyileştirme terasman çalışması yapıyor. Durhasan, Kozluca, Balören, Dağköy, Sultaniye köylerini birbirine bağlayan yolda ekipler, yolu trafik taşıma yüküne uygun hale getirmek için 5 bin 500 ton pilant mix temel serimi yapacak. Pmt serilmesinin ardından 2.5 kilometrelik OrhaniyeKozluca yoluna 3 bin 500 ton asfalt serilecek.

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