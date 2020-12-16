Kocaeli´de, FETÖ´nün gaybubet evlerine baskın: 7 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, FETÖ/PDY´nin gaybubet evlerine düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerini tespit ederek baskın düzenledi. Haklarında 7 ilden aranma kararları olan 7 kişi, saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2020-12-16 12:10:48
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