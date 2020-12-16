Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, FETÖ/PDY´nin mahrem emniyet yapılanması ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanması ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 75 mermi ile dijital materyallere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2020-12-16 13:58:51



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