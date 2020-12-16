Kocaeli’de FETÖ/PDY propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

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Kocaeli’de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirleyen polis ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrası paylaşımları yapan şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 75 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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