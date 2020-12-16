Öğretmen ve öğrencilerin seyahat kartı vize işlemleri sürüyor

Öğretmen ve öğrencilerin, indirimli seyahat kartlarından yararlanabilmesi için 1 Ocak 2021 tarihine kadar vize işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Seyahat Kartları Şefliği’nce düzenlenen indirimli öğretmen ve öğrenci seyahat kartları için vize uyarısı geldi. Öğretmen ve öğrencilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenen indirimden yararlanabilmesi için, indirimli seyahat kartlarını 01 Ocak 2021 tarihine kadar vize ettirmeleri gerekiyor. İndirimli öğretmen ve öğrenci seyahat kartları vize işlemleri il genelindeki tüm Kocaelikart otomatik dolum cihazları ve dolum noktalarından bakiye yüklemesi esnasında belge ibraz etmeden otomatik olarak yapılabilecek. Kredi Kartı ile bakiye yüklemek isteyen öğretmen ve öğrenciler ise kartlarının vize işlemlerini Kocaelikart bayilerinden veya otomatik dolum cihazlarından yapabilecek. Ayrıca indirimli öğretmen ve öğrenci seyahat kartlarının vize işlemleri Kocaelikart dolum bayilerince bakiye dolumu esnasında otomatik olarak da yapılabilecek.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yapılan bir diğer önemli açıklamada ise; öğretmen ve öğrenci seyahat kartları vize işlemlerinin ücretsiz olduğu, hiç bir bayinin vize işlemleri sırasında ücret talep etmeyeceği ifade edildi. Herhangi bir sebeple vize işlemi yapılamayan kartlarda vize işlemini yaptırmanın kart sahibinin sorumluluğunda olduğu, vizesi yapılmadığı gerekçesi ile tam ücret ödenen kartlardan idare olarak sorumlu olunmadığı, tüm sorumlulukların kart sahiplerinde olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.