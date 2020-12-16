Denizciler Caddesi’nde sona geliniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından ‘prestij cadde’ uygulaması kapsamında düzenlenen Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde sona doğru gelindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından ‘prestij cadde’ uygulaması kapsamında düzenlenen Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde sona doğru gelindi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Denizciler Caddesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak yerinde incelemelerde bulundu. Çalışma yürüten yetkililerden bilgi alan Söğüt, kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanacağını belirtti. Alt yapısı tamamen yenilenen caddenin büyük kısmında asfalt serim işlemi de tamamlandı. Kaldırımların da yenileneceğini belirten Söğüt, “Denizciler Caddesi’ni daha modern ve konforlu hale getiriyoruz. Çalışmalarda sona doğru gelindi. Kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmış olacak” dedi.

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