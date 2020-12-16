Kocaeli´de, minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´de, TEM yolunda durdurulan minibüste Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, İstanbul yönündeki minibüsü durdurdu. Minibüste 6 Bangladeş, 5 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü H.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınırken, araca el koyuldu. 12 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-12-16 18:01:08



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