

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, İsmail E. (50) evde kendini iple tavana asarak intihar etti.

Olay akşam saatlerinde, Çayırova İnönü Mahallesi 5216 Sokak´ta meydana geldi. Memur olan İsmail E. evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana astı. Eve gelen eşi, İsmail E.´yi tavana asılı halde görünce şoke oldu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi İsmail E.´nin öldüğünü belirledi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından İsmail E.´nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Haluk TURGUT

2020-12-16 23:44:52



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