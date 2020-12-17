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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SMA hastası Hamza'nın annesi: Tedavisi için 54 günü kaldı

DHA

SMA hastası Hamza'nın annesi: Tedavisi için 54 günü kaldı


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Abauljout çiftinin, SMA hastası oğulları Hamza'nın ABD'de uygulanan gen tedavisi olabilmesi için gerekli 2.1 milyon euro için başlattıkları kampanyada, paranın ancak yarısı toplandı. Anne Şeyma Abauljout, 2 yaşına kadar tedavi olması gereken oğlu için 54 günleri kaldığını belirterek, "Bize destek verebilecek gönlü güzel insanlara artık daha çok ihtiyacımız var" dedi. 
Suudi Arabistan vatandaşı Raif Abauljout ile Türk eşi Şeyma Abauljout´un SMA hastası oğulları Hamza'nın ABD'de uygulanan gen tedavisi için başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Kampanyaya destek olunması için ilçedeki bilboardlara ilanlar verildi. Ancak tedavi için gereken 2.1 milyon euronun ancak yarısı toplandı. 
`54 GÜNDE BU RAKAMI TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR´ 
Sonuç alınabilmesi için Hamza'nın 2 yaşına gelmeden tedavi olması gerekiyor. Oğulları için sadece 54 günleri kaldığını söyleyen anne Şeyma Abauljout, "Hamza için biz yaklaşık 6,5 aydır bir kampanya yönetmeye çalışıyoruz. Bizler için çok yorucu oldu. Bir yandan evladımla ilgilenmek zorundayım. Yine bir yandan onun için mücadele etmek zorundayım. Bizim için çok yoğun geçen bir süreç oldu. Sesimizi çok fazla duyuramadık. Son zamanlarda sesimiz biraz daha gür çıkmaya başladı. Sadece 54 günümüz kaldı. 54 günde bizim bu rakamı tamamlamamız gerekiyor. Hamza'nın tedavi olabilmesi için çok az bir zamanımız kaldı. Daha çok insana ihtiyacımız var. Bize destek verebilecek gönlü güzel insanlara artık daha çok ihtiyacımız var" dedi. 
`HAMZA'NIN HAYATI BU 1 SAATE BAĞLI´ 
Hamza'ya uygulanacak tedavinin aynı zamanda dünyanın en pahalı ilacı olduğunu belirten anne Şeyma Abauljout, "Hamza'nın tedavisi Amerika'da olacak. 8 yıllık bir çalışma ile bulunan bir tedavi. SMA gen terapisi. Dünyanın en pahalı ilacı. Fiyatı 2.1 milyon euro. Sadece 1 saatlik, damar yoluyla uygulanacak bir tedavi ve Hamza'nın hayatı bu 1 saate bağlı. Hayatı 1 saatte tamamen değişecek. Çok kolay ve tek dozda uygulanan tedavi. Sadece 1 kez, damar yoluyla bu tedaviyi alacak. 54 günümüz kaldı. Artık zamanla yarışıyoruz. Benim bir anne olarak, artık sesim soluğum kesildi. Herkesin yanımda olmasını istiyorum. Herkesin bana maddi, manevi destek vermesini istiyorum. Benim buna çok ihtiyacım var. Evladımın kurtulabilmesi için bu insanlara çok ihtiyacım var" diye konuştu. 
`EN BÜYÜK HAYALİM, OĞLUMLA AYNI SOFRADA YEMEK YİYEBİLMEK´ 
Şeyma Abauljout, şöyle konuştu: 
"En büyük hayalim, onunla oturup aynı sofrada yemek yiyebilmek. Lütfen bir annenin acılarını herkes duysun. Bir annenin isteyebileceği belki de en basit şey, benim için bir mucize. Lütfen bizi hayallerimize kavuştursunlar. Hamza nefes alabilsin, bir yudum suyu içebilsin. Şu anda bir yudum su bile içemiyor. Büyüdükçe bazı şeylerin farkına varıyor. Bazen çocukların elinde çikolata görüyor ve onu istiyor. Ben ona bunu veremiyorum. Bir anne için çok ağır bir duygu. Hamza da su içebilsin. Hamza da yaşıtları gibi çikolata yiyebilsin diye bizim insanlara çok ihtiyacımız var."  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-12-17 09:42:50

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