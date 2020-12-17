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Bu mağazada para değil sevgi geçiyor Lüks mağazalardan tek farkı her şeyin tamamen ücretsiz olması Yetim ve öksüz çocukların yüzü bu mağazada gülüyor

İHA

Bu mağazada para değil sevgi geçiyor Lüks mağazalardan tek farkı her şeyin tamamen ücretsiz olması Yetim ve öksüz çocukların yüzü bu mağazada gülüyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir yardım derneği, öksüz ve yetim çocukların giyim ve oyuncak ihtiyaçlarını, kurdukları mağazada ücretsiz olarak karşılıyor. Paranın geçmediği mağazada ürünlerin bedelleri ise, çocukların gülümsemesiyle ödeniyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulan mağaza, yetim ve öksüz çocukların giyim ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin ‘Yetime umut ol’ adlı projesi kapsamında dernek üyeleri ve yardımseverlerin katkılarıyla oluşturulan mağaza, yetim ve öksüz çocukların giyim ve oyuncak ihtiyaçlarını bağışlarla karşılıyor. İkinci el ürün bağışı kabul etmeyen mağazada kışlık çorap, eldiven, bere, kazak, mont gibi kıyafetler ve oyuncaklarla öksüz ve yetim çocukların yüzleri güldürülüyor. Çocuklar mağazaya gelerek istedikleri kıyafeti ve oyuncakları kendileri seçiyor. Bu ürünler için de çocukların ailesinden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Dernek yetkilileri aynı zamanda mağazada çocukların anneleri için de bir alan oluşturdu. Paranın geçmediği ve ücretlerin sevgiyle ödendiği bu mağazada hem çocuklar hem de anneleri mutlu oluyor.

“İnşallah bu şekilde bütün çocuklarımızı giydireceğiz”
Yaptıkları tüm faaliyetlerde yetimlere çok önem verdiklerini belirten dernek Kocaeli Bölge Temsilcisi Şükür Çakır, “Özellikle Türkiye’de de daha çok Doğu illerinde başlamıştık böyle yetim mağazaları açmaya. Kocaeli’nde yetimlerin baya fazla olduğunu gördük. Biz de Kocaeli temsilciliği olarak böyle bir şey yapmaya karar verdik. Kocaeli’de ‘Yetim Sevindirme Mağazası’ adı altında böyle bir yer açtık elhamdülillah. Burada hedefimiz şu; Allah nasip ederse Kocaeli’ndeki bütün yetim ve öksüz çocukları yılda 2 sefer olmak üzere giydireceğiz. Buraya gelen çocuklar tamamıyla çorabından, atkı ve beresine kadar, botundan montuna kadar, kazak, pantolon, ve en sonda da, mağazamızın en güzel kısmını da oyuncaklara ayırdık. Elbise ne kadar da onların ihtiyacı da olsa, onları daha mutlu eden şeyler oyuncaklar. Onları da koyduk. İnşallah bu şekilde bütün çocuklarımızı giydireceğiz, hedefimiz bu şekilde” dedi.

“Haftada 3 gün olacak şekilde onları çağırıyoruz”
Yaptıkları listeyle yetim ve öksüz çocukların ailelerine tek tek ulaştıklarını dile getiren Çakır, “Bunun tespitini de şu şekilde yapıyoruz; zaten ihtiyacı olan çocuklarımız bölgemizdeki gerek belediye sosyal yardımlarında, gerekse kaymakamlıklarımızda kayıtlı olan yetimleri biz kurumlarımızdan istiyoruz. Ailelerle irtibata geçerek onlara randevu veriyoruz. Bu şekilde haftada 3 gün olacak şekilde onları çağırıyoruz. Buraya geliyorlar, bizzat kendileri buradan seçip, arkada soyunma kabinimiz var, deneyip, memnun kalarak inşallah bu şekilde buradan ayrılacaklar” diye konuştu.

“Lüks bir mağazadan tek bir farkı var, burada tamamen her şey ücretsiz”
Öncelikle amaçlarının projenin ismine uygun olarak yetime umut olabilmek olduğunu kaydeden Çakır, “Yetimlere sahip çıkmak ki, Allah bizi bu işlerde istihdam ettiği için bir sorumluluğumuz var yetimlere karşı. Tabii ki bütün mağdur ve mazlumlara karşı bu sorumluluğumuz var ama hassaten yetimlere karşı. Asla bir bedel ödemiyor çocuklarımız burada. Buradaki mağazamızın dışarıdaki lüks bir mağazadan tek bir farkı var, burada tamamen her şey ücretsiz, tamamen her şey Allah rızası için yapılıyor burada. Bu elbiseler nasıl buraya geliyor? Bir kısmı mağaza sahiplerinin vermiş olduğu elbiseler, bir kısmı ise satın alma yapıyoruz. Tabii ki yeni olacak, tamamıyla yeni buradaki elbiselerin. Zaten ikinci el kabul etmiyoruz. Bir kısmını da satın alma suretiyle yapıyoruz. Yani bağışçılarımız bize bağış yapıyorlar. Bu da şu şekilde; bir yetim giydirme bedeli 150 lira. Yani bir bağışçı, bir yetim çocuğu giydirmek istese, mağazaya götürse bugün 150 liraya asla giydiremez. Sadece bir bot 150 lira. Biz bunun tamamını 150 liraya giydiriyoruz. Onun için asla çocuklardan herhangi bir para alınmıyor. Bütün her şey ücretsiz bir şekilde veriliyor” şeklinde konuştu.

“Yetimlerimiz sevinsin diye halkımızdan bu tarz destekler bekliyoruz”
Çocukların yanı sıra annelerini de unutmadıklarını vurgulayan Çakır, “Onlar için de 23 parça malzeme veriyoruz. Onların da gönlü olsun buraya gelmişken. Bu şekilde tamamen bu mağaza yardımseverlerin yardımlarıyla dönecek inşallah. Biz bu bağlamda bağışçılarımızdan, yardımsever halkımızdan bağışlarını bekliyoruz. Bu mağazaya elbise olarak, ayakkabı olarak, 015 arası bir yaş aralığımız var, bu noktada destek verebilirler. Ama sıfır olacak, ikinci el kesinlikle kabul etmiyoruz. Uzaktalarsa biz, bir çocuğun giydirme bedeli olarak 150 lira alıyoruz. Bu noktada destek bekliyoruz ki bu mağaza ayakta kalsın. Yetimlerimiz devamlı sevinsin diye halkımızdan bu tarz destekler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mağazadan faydalananlar dua ediyor
Yardımdan faydalanan çocuklar ise, buradan ihtiyaçlarını aldıklarını ve burası sayesinde çok mutlu olduklarını söyleyerek, yetkililere kendilerine böyle bir imkan sundukları için teşekkür etti. Mağazanın sunduğu imkanlardan faydalanan yetim çocukların teyzesi Sibel Taşan da şu ifadeleri kullandı: “Yardım vakıflarına çok teşekkür ederiz böyle bir yardımda bulundukları için, ihtiyaç sahiplerine sürekli yardım ettikleri için. Gerçekten çocukların da, ailelerin de çok ihtiyacı vardı, Allah razı olsun. Rabbim böyle hayırlı vakıfları hiçbir zaman esirgemesin. Allah hepsinden razı olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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