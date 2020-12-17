Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli olarak Kayseri, Yalova ve Bursa'da operasyon düzenledi. Operasyonda 10 eski askeri okul öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen gözaltına alındı. 11 kişiden O.A. ve Y.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltındaki H.D., A.B., O.A., T.E., A.Ç., E.D., M.S., Ö.Ş.Ö. ve S.E.P. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-12-17 11:41:56
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