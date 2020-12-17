Kocaeli'de olası su kesintilerine karşı B ve C planları hazır bekletiliyor

Kocaeli’nde yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri yaşanan düşüş hakkında açıklama yapan İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için planlarını hazır bekletildiği ifade edildi.

Kocaeli'de mevsim yağışlarının normalden az olması sonucu barajlardaki su seviyelerinde azalma meydana geldi. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkisini ile azalan yağışlar sonrası barajlardaki azalmalarda vatandaşların su sıkıntısı çekmemesini amaçlayan İSU Genel Müdürlüğü ise çalışmalarını sürdürüyor. Yuvacık Barajındaki su seviyesinin ciddi miktarda azalması sonrasında Sapanca Gölünden pompalar vasıtasıyla baraja su çekildiğini belirten İSU Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşanmaması adına farklı çalışmaların ise hazırda bekletildiğini açıkladı. Açıklamada gerekli olması halinde su kuyularının devreye alınacağı ifade edildi.

İSU'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi, ”Günümüz itibariyle yaşanan kurak havaların etkisiyle şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 16 doluluk oranı seviyesindedir. 23 Eylül tarihi itibariyle Sapanca Gölünden 3 pompa ile Yuvacık Barajı İçme suyu Arıtma Tesisine su verilmeye başlanmış olup halen 4 pompa ile su takviyesi yapılmaktadır. Aynı zamanda Kandıra Namazgah Barajı yüzde 61 doluluk oranı ile toplamda 13 milyon 810 bin metreküp su kapasitemiz bulunmaktadır. Her türlü olumsuz iklim koşullarına karşı C Planı olarak hazır halde bekletilen derin su kuyularımız mevcuttur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak abonelerimize kesintisiz su hizmetini sağlamak için tüm kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

"İSU Genel Müdürlüğü olarak yaşanan küresel ısınma ve iklim değişiklerinin etkisini en aza indirmek için tüm önlemleri eksiksiz olarak alıyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımızın da suyu bilinçli ve tasarruflu kullanılmasına özen göstermesi önem arz etmektedir. Su tasarrufu geleceğimiz için önemli bir kaynaktır; boşa akıtmayalım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.