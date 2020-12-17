Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede (2)

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1 TUTUKLAMA

Kocaeli´de, FETÖ/PDY´ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden, açığa alınan üsteğmen tutuklandı, 8 askeri okul eski öğrencisi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan 2 askeri okul öğrencisi ise daha önce mahkemece adli kontrolle serbest kalmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-12-17 16:00:31



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