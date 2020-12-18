İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş

DHA

İzmit'te bulunan ceset; birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş


Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Aydın Memiş (53) ile ilgili jandarma bir önceki gece birlikte olduğu B.A. (24) ve kız arkadaşı S.A.'yı (22) gözaltına aldı. Çift sorgulamada cinayeti itiraf etti. Birlikte alkol aldıkları sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı ve B.A.'nın Memiş'i bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.
Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Ortaburun Mahallesi´nde meydana geldi. Aydın Memiş'ten tüm gün haber alamayan yakınları, saat 15.30 sıralarında evine gitti. Memiş'in evinde bıçaklanmış ve hareketsiz halde yattığını gören yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aydın Memiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında, Memiş´in öldürüldüğü bıçak evdeki sobanın içinde bulundu.
ŞÜPHELİLER CEP TELEFONU SİNYALİNDEN TESPİT EDİLDİ
Memiş'in cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İzmit Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma derinleştirildi. Memiş'in cep telefonu numarasını incelemeye alan ekipler, sinyal bilgisi ve telefon kayıtlarından B.A. ve kız arkadaşı S.A. ile görüştüğünü tespit etti. Saat 23.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonla B.A. ve kız arkadaşı S.A. gözaltına alındı.
İTİRAF ETTİLER
Çapraz sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde, birlikte alkol aldıkları sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktığını, bunun üzerine B.A.'nın Aydın Memiş'i bıçaklayarak öldürdüğünü ve bıçağı sobaya attıktan sonra Memiş'in cep telefonunu da alarak kaçtıklarını itiraf etti. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-12-18 10:45:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köy muhtarı online eğitim derslerine katılamayan öğrencilerin sorununu böyle çözdü Muhtarlık binası köyde yaşayan çocukların okulu haline geldi Muhtar sobayı yakıp çay demliyor, öğrenciler ders çalışıyor
YEREL HABERLER Köy muhtarı online eğitim derslerine katılamayan ...
Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ...
Çayırova Belediyesi Çocuk TV yayında
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi Çocuk TV yayında
Zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş öldü Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş ...
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız kritik seviyenin altına indi
YEREL HABERLER Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Kan stoklarımız ...
Zehir tacirleri polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı Ürettikleri uyuşturucuları piyasaya süremeden yakalandılar
YEREL HABERLER Zehir tacirleri polisin eş zamanlı operasyonuyla ...
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü ...
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi serbest ...
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep ...
Kocaeli’de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu 20 yıldır doğalgaz bekleyen vatandaşlar soba ve tüpleri kaldırmanın sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza ...
Güney Sudan Büyükelçiliğinden SANKON’a ziyaret
YEREL HABERLER Güney Sudan Büyükelçiliğinden SANKON’a ziyaret
Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede (2)
Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu Feci şekilde yaralanan kadının kızından acı feryat: "Annemin et kokusunu aldım"
YEREL HABERLER Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına ...
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı Minibüse çarpan otomobil, tırın da çarpması sonucu 50 metre sürüklendi Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ağır ...
İzmit'te iki kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı
YEREL HABERLER İzmit'te iki kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ...
Denizde dalgıç kıyafetli ceset görüldüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Denizde dalgıç kıyafetli ceset görüldüğü iddiası ...
Balıkçıların denizde gördüğü dalgıç kıyafetli ceset ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Balıkçıların denizde gördüğü dalgıç kıyafetli ceset ...
Kocaeli'de olası su kesintilerine karşı B ve C planları hazır bekletiliyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de olası su kesintilerine karşı B ve C ...
Çayırova Belediyesi’nden borç yapılandırma açıklaması
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi’nden borç yapılandırma açıklaması
Çarşıbaşı Caddesi’nde yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çarşıbaşı Caddesi’nde yol çalışmaları sürüyor
Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu ihaleye çıkıyor
Başkan Büyükakın, Kartepe kent meydanı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Kartepe kent meydanı çalışmalarını ...
Başkan Büyükgöz çevreci tesisi öğrencilere tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz çevreci tesisi öğrencilere tanıttı
Ayağının üzerinden otomobil geçen yaya yaralandı
YEREL HABERLER Ayağının üzerinden otomobil geçen yaya yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X