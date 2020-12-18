Tavşantepe TOKİ Konutları’na yeni asfalt yol

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Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Tavşantepe TOKİ Konutları yanında bulunan bozulmuş parke yenilenerek asfaltlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Tavşantepe TOKİ Konutları yanında bulunan zamanla deforme olan parke yol sökülerek yerine asfalt serimi yapılıyor. Vatandaşlardan gelen talep üzerine 9 metre genişliğindeki 200 metrelik bozulmuş parke yola 450 ton asfalt serilerek daha konforlu hale getirilecek. Kent genelindeki yolların konforu ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talepleri de ihmal etmiyor.

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